哈萨克斯坦国家队FIFA排行上升两位

哈通社阿斯塔纳 - 据Sports.kz消息，FIFA公布了全球国家队每月更新的排名。

相比上月的排名，在3月的最新排行中，哈萨克斯坦国家队的排名提升了两位。



目前，哈萨克斯坦国家队位居第94位。



排行榜前三位并无变化，依然是阿根廷、巴西和德国。



最新排行榜如下



FIFA评级（2017年3月9日）：

1（1）阿根廷 - 1644点

2（2）巴西利亚 - 1534

3（3）德国 - 1443

4（4）智利 - 1389

5（5）比利时 - 1379

6（6）法国 - 1318

7（7）哥伦比亚 - 1312

8（8）葡萄牙 - 1240

9（9）乌拉圭 - 1200

10（10）西班牙 - 1162

31（30）乌克兰 - 798

60（61）俄罗斯 - 591

63（63）乌兹别克斯坦 - 561

72（72）白俄罗斯 - 472

85（82）亚美尼亚 - 414

89（89）阿塞拜疆 - 380

94（96）哈萨克斯坦 - 357

107（109）立陶宛 - 326

111（113）拉脱维亚 - 312

119（119）爱沙尼亚 - 291

125（124）吉尔吉斯斯坦 - 265

126（125）格鲁吉亚 - 261

133（133）塔吉克斯坦 - 231

144（144）土库曼斯坦 - 200

162（163）摩尔多瓦 - 139



【编译：木合塔尔·木拉提】