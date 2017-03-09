哈萨克斯坦国家队FIFA排行上升两位
19:01, 09 三月 2017
哈通社阿斯塔纳 - 据Sports.kz消息，FIFA公布了全球国家队每月更新的排名。
相比上月的排名，在3月的最新排行中，哈萨克斯坦国家队的排名提升了两位。
目前，哈萨克斯坦国家队位居第94位。
排行榜前三位并无变化，依然是阿根廷、巴西和德国。
最新排行榜如下
FIFA评级（2017年3月9日）：
1（1）阿根廷 - 1644点
2（2）巴西利亚 - 1534
3（3）德国 - 1443
4（4）智利 - 1389
5（5）比利时 - 1379
6（6）法国 - 1318
7（7）哥伦比亚 - 1312
8（8）葡萄牙 - 1240
9（9）乌拉圭 - 1200
10（10）西班牙 - 1162
31（30）乌克兰 - 798
60（61）俄罗斯 - 591
63（63）乌兹别克斯坦 - 561
72（72）白俄罗斯 - 472
85（82）亚美尼亚 - 414
89（89）阿塞拜疆 - 380
94（96）哈萨克斯坦 - 357
107（109）立陶宛 - 326
111（113）拉脱维亚 - 312
119（119）爱沙尼亚 - 291
125（124）吉尔吉斯斯坦 - 265
126（125）格鲁吉亚 - 261
133（133）塔吉克斯坦 - 231
144（144）土库曼斯坦 - 200
162（163）摩尔多瓦 - 139
【编译：木合塔尔·木拉提】