Forbes福布斯向香港财团出售多数股权

哈通社阿斯塔纳电，据无时尚中文网消息，《Forbes（福布斯）》杂志母公司福布斯媒体公司福布斯媒体集团今天宣布同意向香港财团出售多数股权，期望借此加速全球业务的发展。福布斯媒体公司福布斯媒体集团没有公布交易详情，但外媒引述知情人士称交易金额约4.75亿美元，预计在年底前完成。

福布斯媒体公司福布斯媒体集团旗下资产包括《Forbes（福布斯）》、《Forbes Asia（福布斯亚洲）》和《ForbesLife》三本杂志以及Forbes.com。97年前创办《Forbes（福布斯）》的Forbes 福布斯家族将保留少数股权，而此前共同拥有福布斯媒体公司福布斯媒体集团的私募股权基金公司Elevation Partners LP 将会全身而退。Elevation Partners LP 2006年以2.64亿美元收购福布斯媒体公司福布斯媒体集团的45%股权，U2 乐队主唱Bono 是该基金的创始人之一。 集团将不会更名，维持总部设于美国的私营、独立公司的定位。史蒂夫∙福布斯将留任集团主席和总编的职务，而首席执行官Mike Perlis 亦会继续领导集团的管理团队处理集团事务。 买家香港财团是新成立Integrated Whale Media Investments，该公司由专注于科技、财经和电信领域投资的综合资产管理（亚洲）有限公司以及华硕电脑（TPE:2357）联合创始人谢伟琦组成。Integrated Asset Management (Asia) Ltd.，即本汇资产管理（亚洲）有限公司的创办人为任德章，他是香港针织服装制造商团丰临集团（1152.HK）的创始人之一和前主席。 福布斯媒体公司福布斯媒体集团母公司Forbes Inc. 从去年11月开始寻求出售媒体业务，当时的报价在4-5亿美元之间。集团2013年的杂志广告收入同比下滑5%至2.6亿美元，广告页数也录得10%的跌幅，但集团指出去年财政状况为过去六年最佳，也具有盈利能力。