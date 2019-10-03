绿色经济和G-Global发展联盟今年将在全国实施454个价值300亿坚戈的项目

哈通社/努尔-苏丹/10月3日 -- 绿色经济和G-Global发展联盟今年计划在全国实施总额300亿坚戈的454个项目。

绿色经济和G-Global发展联盟董事会主席莎莉塔娜提•热合穆别科娃就哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫总统的国情咨文内容概括了自己的想法。

她称：“总统让我们意识到想要进行经济改革就必须先弘扬社会政治。 ‘好的总统，强有力的议会和负责任的政府’是国家稳定的基础。我们支持总统的‘倾听人民呼声的国家’概念、以及民间社会与政府之间进行持续对话以讨论和解决公共任务等政策。总统的国情咨文同时也强调了乡村和农工综合体的发展。”

“总统在讲话中表示，作为哈萨克斯坦主要资源的农业尚未得到充分利用。 为了提高农工综合体的生产率，应发展有机农业，增加灌溉和灌溉用地，并撤回没有被开发利用的的土地使用权。 也特别强调继续推行‘乡村-国家摇篮’项目的实施。” 热合穆别科娃说道。

绿色经济和G-Global发展联盟负责人表示，在2019-2021年计划中，已为1500个居民点分配了900亿坚戈。 同时，当地政府也需为‘乡村-国家摇篮’项目适当融资。

“总体而言，计划2019年 在53个乡实施价值300亿坚戈的454个项目， 其中有247个为交通基础设施项目，有135个是社会基础设施项目，有72个是住房和公共服务项目。 每个地区中心平均融资金额超过6.7亿坚戈。在特别项目的执行过程中，我们建议组织议会议员和地方议会议员、公众人物、非政府组织和大众媒体进行公共监督。” 绿色经济和G-Global发展联盟董事会主席莎莉塔娜提•热合穆别科娃总结说。

【编译：阿依波塔】