土耳其出动万余军警全天候空防 为保G20峰会安全

哈通社阿斯塔纳11月15日电 据中新网报道，二十国集团(G20)领导人峰会11月15日将召开，主席国土耳其在会议举办城市安塔利亚采取严密保安措施，力求滴水不漏，严防安全事故。

继前晚巴黎连环恐怖袭击发生后，多国纷纷提高保安级别，由土耳其承办的本届二十国集团领导人峰会保安问题也受到关注。 为确保峰会顺利举行，土耳其已调派至少12000名警员和军人到安塔利亚严阵以待。土耳其军方也设置了全天候空防系统，防御导弹和无人机偷袭。 土耳其执法单位还在衔接安塔利亚国际机场和会议地点贝雷克(Belek)的高速公路上，安装了超过350架备有脸部特征识别功能的移动摄像机。

安塔利亚领空和海岸线也被封锁，外地游客被禁入住贝雷克区的酒店。 贝雷克区约有50家酒店，其中六成位于当局设立的红色禁区，这些酒店已将窗户换成防弹玻璃，供来自各国的代表团、政府官员和媒体记者入住。 据观察，从安塔利亚机场前往酒店的路上，须通过至少两次详细安检。 为确保万无一失，土耳其总统埃尔多安本周较早前还亲自前往会场视察。总统府发言人也强调土耳其当局"看不见G20峰会有什么安全问题"。