G20领导人承诺采取一切政策手段促进全球经济发展

哈通社阿斯塔纳11月16日电 据路透社报道，路透社记者周日看到的一份20国集团(G20)会议公报草案称，全球20大经济体的领导人承诺将动用一切政策工具，促进目前处于失衡状态、且增速不及预期的全球经济成长。

G20领导人在土耳其举行为期两天的会议，讨论如何促进全球经济发展，不过周五法国首都巴黎发生的恐怖袭击事件导致逾120人死亡，伊斯兰国宣布对此事负责，会上对这一事件的关注盖过了关于经济的讨论。

与会领导人承认金融市场存在不确定性，同时世界许多地区的经济产出滞后情况令人忧虑，但他们表示，仍将坚持到2018年使G20共同经济产出增加2%的目标。

"尽管一些重要经济体的前景不错，但全球经济成长失衡且逊于我们的预期，"他们在草案文本中说道。这份草案是定于周一公布的会议公报的最终版本。

"全球需求乏力及结构性问题，继续令实际和潜在成长承压。"

对投资者而言，全球经济形势依然反差巨大，美国下月可能会开始近10年来的首次加息，而包括中国在内的全球其他国家经济形势仍然有些脆弱。

欧洲央行总裁德拉吉曾强调该央行准备延续印钞政策，警告通胀低迷。通胀是衡量经济体质的一个关键指标。

美联储加息的时机一直是金融市场和新兴市场经济体的一个主要疑虑。随着对美国加息预期提振美元大涨，今年新兴国家货币受挫。

在可能针对美联储升息的措辞中，领导人们强调需要"谨慎调整"并明确沟通政策决定，以确保市场不会对这种关键决定感到惊讶。

**税收改革**

20国集团领导人支持解决公司税避税行为的系列方案，但各国是会严格执行还是会给跨国公司留下可钻的漏洞，这仍是个问题。

税基侵蚀与利润转移(BEPS)项目就是旨在堵上当前国际税务规则的漏洞。

该项目的发起，缘于公众对星巴克、谷歌这类跨国公司巨头避税行为的愤怒。这些公司通过巧妙利用税法漏洞，或从政府获得优惠税收条件，几乎完全不用纳税。

领导人还讨论了难民危机的规模，称所有国家都要参与分担，包括提供难民安置以及其他形式的人道主义援助，同时也强调了政治解决的重要性。

"如果，只是如果，G20领导人承诺大幅提高援助，对公平摊派难民份额表示欢迎；确保难民能够工作以养活自己和家庭，这将是朝解决全球危机迈出的第一步，"全球援助和发展慈善团体--乐施会(Oxfam)的发言人称。

G20在另一份声明中称，将更加密切地合作以"取缔恐怖主义活动"。上周五，来自伊斯兰国的枪手和自杀式炸弹袭击者在巴黎发动恐怖袭击，造成129人遇难，逾350人受伤。

G20领导人同意加强跨境监控、航空安保、以及切断(恐怖主义组织的)融资渠道，称"恐怖主义组织的壮大及全球恐怖主义活动明显增加，直接破坏了全球和平和安全"。

G20领导人还在经济公报中呼吁美国批准国际货币基金组织(IMF)改革，称他们对改革推迟"深感失望"。

他们还强调黑客带来的威胁，称此类风险威胁到了互联网提振经济增长和发展的能力。