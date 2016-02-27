G20：英国脱欧将震荡全球经济

哈通社阿斯塔纳2月27日电 据BBC报道，在上海G20会议闭幕前，各国财长发布联合声明，警告英国如果在公投中选择脱离欧盟将引发一次"全球经济震荡"。

与会的英国财相奥斯本在接受BBC记者访问时指出，脱离欧盟事关重大，上述警告"非常严肃"。

首相卡梅伦日前已经宣布，英国选民将在6月23日走入投票站，全体表决是否愿意继续留在欧盟内部。

包括英、美、中等世界二十大经济体的代表，以及国际货币基金组织代表拉加德均参加了这次在上海举行的为期两天的财长峰会。

"冒险旅程"

据在G20会场外报道的BBC记者称，会议公报草案中专门提到了英国脱离欧盟可能给世界经济带来的风险。

尽管英国财相奥斯本坚持否认曾暗中游说将反对脱欧的内容加入G20公报，但多方分析人士认为，将如此具体涉及某国"政坛敏感话题"的内容列入大会公报的做法几乎史无前例。

奥斯本财相告诉BBC说："世界主要经济体的财长们得出的一致结论是，英国离开欧盟将给世界经济带来一次震荡。可想而知，如果对世界经济都是一次震荡的话，对英国经济的影响又会如何呢？"

他还补充说，选择脱离欧盟等同于一次后果无法预料的，有巨大风险的"冒险旅程"。

美中反对

另据在上海开会的英国财政部资深官员说，美国和中国的与会官员均在会议期间专门向英国财相提及欧盟公投一事。

英国官员表示，美国和中国的官员均已经不止一次地公开表示希望英国能够继续留在欧盟内部。

据悉，国际货币基金组织总裁拉加德也在会议期间"强力"表示希望英国留在欧盟。

与此同时，包括伦敦市长约翰逊在内的多员保守党政府资深官员与内阁大臣均高调表示支持"脱离欧盟"。

一些最新英国民调结果显示，支持与反对脱离欧盟的民意相近。