中国财长强调G20上海会议共识有利于提振经济

哈通社北京3月9日电 "财政的问题，咱们在两会的新闻发布会上再说。今天我想专门解读一下G20财长和央行行长会议（G20上海会议）的成果。"中国财政部长楼继伟在两会前接受采访，专门阐述G20上海会议的共识，即世界主要经济体都主张正视问题和风险，但不夸大问题。

楼继伟说，G20上海会议给出的基本判断是，近期国际市场波动的程度并未反映全球经济基本面，主要新兴市场经济体的增长仍将保持强劲。他认为这样的判断本身也是提振经济的信号。

"国际社会对这次会议期待非常高，大家都非常希望G20发挥作用，希望中国发挥作用。这次中国作为G20的主席国，站在国际舞台中央备受瞩目，也深感责任重大。"楼继伟说。

在结构性改革的重要性上各方达成了一致，并锁定了中方提出的两大成果建议：即构建结构性改革重点领域和指导原则，建立结构性改革进展评估的指标体系。

中国的结构性改革在国际上具有示范效应。楼继伟说，中国政府正在大力推进结构性改革，特别是简政放权、放松管制。目前中央政府已精简几百项行政审批事项，所有城市都设有行政服务大厅，加快了相关审批事项的办理。楼继伟还热情相邀各位财长和行长到中国任何一个城市看一看新面貌--过去几个月甚至经年办不下来的事情，现在几天、几周就办成了，极大地推动了创业和创新。

楼继伟列举了支持中国近期和中长期增长的若干政策因素，包括实施减税政策，推进以人为核心的城镇化。中国正在推进户籍制度改革，实现义务教育资源的可携带，统筹城乡居民的基本医疗、养老保险，目的是鼓励农民工进城就业和定居，使得劳动力按照其适宜的配置要求流动。

关于媒体一再热炒的货币政策问题，楼继伟说，很多国家表示关注低利率和负利率的负面影响，特别是负利率。负利率环境下银行的资产负债表将恶化，如果负利率时间比较长的话，银行体系可能发生问题。

"但并不存在G20要在上海签一个针对中国的‘新广场协议'。这是一些人创造出来吸引眼球的一个说法，根本不存在这种讨论。"楼继伟强调，"广场协议"是机制性的安排，而G20会议上讨论汇率政策沟通问题，属于非正式的政策考量沟通。（来源：人民日报）