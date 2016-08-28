潘基文：中国的积极努力将G20峰会的包容性提高到新水平

哈通社阿斯塔纳8月28日电 据新华网报道，联合国秘书长潘基文26日在纽约联合国总部接受采访时，高度称赞中国在筹办二十国集团（G20）杭州峰会方面表现出的卓越领导力，认为中国作为轮值主席国所作的积极努力"使二十国集团峰会的包容性提高到一个新的水平"。

报道称，二十国集团领导人第十一次峰会将于9月4日至5日在中国浙江省杭州市举行，潘基文将应邀与会。他在26日接受新华社等中国媒体联合采访时说，很高兴能够参加G20杭州峰会，这将是他今年第二次访问中国，也将是他第11次以联合国秘书长的身份访问中国。



潘基文高度赞扬中国邀请许多发展中国家元首或政府首脑与会。据悉，中方邀请了东盟主席国老挝、非盟主席国乍得、非洲发展新伙伴计划主席国塞内加尔、77国集团主席国泰国，以及哈萨克斯坦、埃及两个有代表性的发展中大国出席杭州峰会。此次峰会将成为二十国集团历史上发展中国家参与最多的一次峰会。



在杭州峰会上，各方将围绕"构建创新、活力、联动、包容的世界经济"主题展开讨论，聚焦世界经济面临的最突出、最重要、最紧迫的挑战，为国际合作指明方向。



潘基文指出，受经济复苏放缓、需求疲软、投资低和失业率较高等因素影响，世界经济仍处于低迷状态。二十国集团成员代表着世界上规模最大、资源最丰富且财力最充裕的经济体，对解决世界金融和经济方面问题的决心也最大。他希望此次杭州峰会能够讨论如何克服全球经济难题等全球治理方面的问题，"联合国将全程参与讨论"。



潘基文说，中国今年将2030年可持续发展议程"成功地引入"G20峰会议程，使峰会第一次围绕落实该发展议程制定行动计划。这将是二十国集团历史上首次在峰会上同时讨论与可持续发展和气候变化有关的问题，是中国引导G20峰会"全面支持"落实2030年可持续发展议程的具体体现。这一议题的成功引入，标志着中国成功地将二十国集团从讨论短期全球金融危机管理转变为从长远角度讨论世界发展问题。



他指出，应对气候变化是可持续发展目标的一部分，但应对气候变化也是各国经过多轮谈判的重要进程，因此可持续发展目标与气候变化问题应同时得到同等程度的重视。在这方面，"中国在筹办二十国集团杭州峰会方面所表现出来的卓越领导力确实不负众望"。



在潘基文看来，此次杭州峰会"是二十国集团成员加快批准《巴黎协定》的契机"。他说，国际社会正积极努力争取使该协定早日生效，目前已有22个缔约方完成了批准协定的程序。按照规定，《巴黎协定》将在至少55个《联合国气候变化框架公约》缔约方（其温室气体排放量占全球总排放量至少约55％）交存其批准、接受、核准或加入文书之日后第30天起生效。



潘基文说，中国领导人已明确表示将在杭州峰会前完成参加《巴黎协定》的国内法律程序。"我同时也希望许多其他国家，特别是二十国集团成员，也能向中国学习，争取早日批准《巴黎协定》。中国批准这一协定将产生巨大的影响。"



潘基文将于今年12月31日结束联合国秘书长任期。杭州峰会将是他最后一次以秘书长身份参加的G20峰会。他说，希望此次峰会与会各方能够为应对全球气候变化问题、实现世界可持续发展这一共同目标而努力。