纳扎尔巴耶夫总统：G20峰会必须展现团结大国的能力

哈通社阿斯塔纳9月2日电 据国际在线消息，应国家主席习近平邀请，纳扎尔巴耶夫总统将于9月1日至5日对中国进行工作访问，并以嘉宾国元首身份出席二十国集团领导人第十一次峰会。在访问和峰会前夕，纳扎尔巴耶夫总统就此次Ｇ20峰会的目标和关键议题、如何保障全球经济可持续发展、哈中两国发展战略对接及双边合作等问题接受了中国媒体书面联合采访，全文如下：

问题1：您认为即将在杭州举行的Ｇ20峰会有哪些目标，峰会将讨论哪些关键问题？为消除分歧并取得共识，参加峰会的国家应采取哪些行动？



答：受中国国家主席习近平邀请哈萨克斯坦今年将参加Ｇ20峰会。对我们来说，这是莫大的荣幸，我们对中方提供这样的机会表示感谢。



最初召开Ｇ20峰会是为了克服2008年爆发的世界金融危机。Ｇ20峰会现在被视为解决全球经济问题、协调成员国宏观经济政策以及改革世界金融体系的最重要机制。考虑到世界地缘政治和世界金融在过去和今年所面临的不确定性在增加，Ｇ20峰会必须展现团结大国的能力，以确保世界经济稳定。



作为Ｇ20峰会轮值主席国，中国着重推动创新、新工业革命以及数字经济。哈萨克斯坦完全支持中方的这一做法。目前，哈萨克斯坦正在实施工业创新发展计划的第二个五年计划，不久前还成立了信息通讯部，该部很重视数字经济。



Ｇ20峰会还将讨论协调财政货币政策以及加快经济结构调整的问题。我想强调的是，虽然经济形势严峻，哈萨克斯坦从2015年就开始实施名为"百步计划"的经济结构调整政策，我们在这方面已经迈出很大步伐。



此外，Ｇ20峰会还将讨论关于国际货币基金组织的活动以及建立全球金融预警网络的问题。这方面很重要，对发展中市场来说尤其如此，因为出口国家的货币高度不稳定给这些国家的贸易造成了很大障碍。



杭州Ｇ20峰会将一如既往地讨论关于可持续发展、基础设施投资以及绿色经济的问题。哈萨克斯坦正在筹备明年在首都阿斯塔纳举办的世博会，该世博会主题为"未来的能源"，哈方对Ｇ20峰会就上述问题所作出的任何决定都表示欢迎。



遗憾的是，在当今世界，政治因素对经济有着很大影响。国际货币基金组织今年春天在华盛顿召开年会时对此表达了担忧。我认为，能否克服政治分歧首先取决于世界大国的能力和政治意志。



Ｇ20峰会也应考虑世界上其它国家的意见。在杭州出席Ｇ20峰会期间我将在发言中涉及这一问题并将向峰会成员国以及与会者提出一系列倡议。我希望各国在国际政治中能谨慎行事，也希望国际社会有勇气共同解决人类社会面临的重要问题。



问题2：世界经济现在还没有完全摆脱危机，您认为原因何在，应采取哪些措施来推动世界经济发展？



答：我认为，不能将问题简单归咎于部分金融市场或商品市场发生的危机，实际上世界金融和经济体系严重失衡才是根本原因。各国政府和央行手中可用来刺激经济的杠杆越来越少，这迫使它们不得不实行保护主义，但这种做法没有前途。



争夺国际销售市场和投资的竞争更加激烈，竞争的形式也发生了改变，这在石油领域表现得非常明显。为了维持市场份额，即便在油价很低的情况下石油出口国也不愿削减产量。



资本正在从发展中市场流失，去年从发展中市场流失的资本超过7500亿美元。在流向发达市场的同时，这些资本并没有给这些国家带来额外的经济增长，却削弱了世界总体需求。



那些在建立有效的市场化基础设施方面落后的发展中国家在调整经济结构方面进展缓慢，这使资本匮乏问题更加严重。



发达国家已开启了从资源型经济过渡到知识和创新型经济的趋势。因缺乏内部增长潜力，大多数发展中国家还没有准备好面对这一形势。我认为，这是对全球经济稳定增长构成的根本挑战。



危机同时也是一个分水岭，它将决定今后发展的方向。我认为，包容性的全球化应该成为今后的战略发展方向。在这一模式下，经济增长应该给每个国家带来发展，增加每个人的福祉。



要建立这种模式，就应该考虑以下倡议。首先，应高度重视发展中国家的人力资源建设，从长远来说世界人口增长主要来自这些国家。为避免不平等加剧，就必须这样做。



不应该将经济增长所带来的利润投入到投机性产品或存放到免税区，而应该将其用于发展生产、教育和医疗卫生。要实现这点就需要在国际层面创建必要的条件。同时，每个国家都应该进行改革，而不能只是依赖外部环境的改变，只有改革才能使各国经济适应新的形势。



目前哈萨克斯坦正在积极着手进行改革，目标是要建立以私有经济为主导、高水平的收入和高质量的人力资源为特征的更加灵活的现代经济体系。同时，哈萨克斯坦还在建立专业、透明的政府机构、确保法律至上和社会团结方面采取了诸多有效措施，以便营造良好的国内发展环境。



我认为，如果各国都能进行改革，同时又能相互借鉴并用好一体化的机遇，那么这将为全球经济可持续发展提供保障。



问题3：您与习近平主席已经就推进"丝绸之路经济带"建设与哈国"光明之路"发展战略进行对接达成了共识。而且哈萨克斯坦也在积极参与亚洲基础设施投资银行的发展。中哈合作的经验对其他国家有哪些启示？



中国是世界上最大的经济体之一，目前哈萨克斯坦正在不断加强与中国在诸多方面的经贸合作。哈萨克斯坦支持中方建设"丝绸之路经济带"的倡议，该倡议旨在加强各国在经贸、交通、投资、金融和文化领域的合作。中国的丝绸之路经济带有三条重点线路，其中中国经中亚、俄罗斯至欧洲（波罗的海）和中国经中亚、西亚至波斯湾、地中海两条线路与哈萨克斯坦的"光明大道"战略中有关发展基础设施的规划高度契合。



根据"光明大道"战略，哈萨克斯坦将加强本国基础设施建设，力争成为中亚地区的物流交通枢纽。目前哈萨克斯坦正在实施16个项目，这些项目的实施将有助于提升哈萨克斯坦的过境运输效率。同时，这也将为中国企业提供新的机遇。另外，目前哈萨克斯坦"霍尔果斯--东大门"经济特区中用于中转和加工中国货物的陆港一期工程已投入使用。新疆独特区位优势和向西开放重要窗口作用的充分发挥以及哈萨克斯坦东西部地区交通基础设施建设的加强将为中国实施"丝绸之路经济带"战略走向欧洲提供机遇。



除了交通领域外，工业领域也是哈中两国合作的优先方向。目前两国政府已经制定了哈中产能合作计划以及落实该计划的产能合作项目清单。



目前，哈中双方已经达成了51个产能合作项目，总金额达到262亿美元。产能合作包括化工、冶金、机械制造、基础设施、电力、工业、轻工、炼油、建材和信息技术等方面。其中，哈中产能合作中的聚丙烯生产和汽车生产两个项目已经处于实施阶段。



哈萨克斯坦高度重视亚洲现代基础设施建设，所以哈方从一开始就对中方建立亚洲基础设施投资银行的倡议表示支持。哈萨克斯坦还是最早签署《亚洲基础设施投资银行协定》的国家之一，而且今年二月哈方已根据协定完成了对法定股本的初始认缴。



哈中在跨界河流利用与保护领域的合作堪称两国全面战略伙伴关系发展的典范。中哈两国在该领域拥有丰富的合作经验。目前两国已经建立了哈中利用和保护跨界河流联合委员会以及哈中环保合作委员会。同时，两国共建的霍尔果斯河"友谊"联合引水枢纽工程也已投入使用。双方对苏木拜河以及乌勒昆乌拉斯图河上水利设施的改造和建设也在进行之中。另外，双方还在为制定水资源分配协议进行相关准备工作，该协议的制定将为两国边境地区生态系统的保护和可持续发展奠定坚实基础。



在我此次访华期间，哈中两国还将签署《中华人民共和国政府和哈萨克斯坦共和国政府关于成立哈中合作委员会的协定（2004年5月17日签署）补充协议议定书》。根据该议定书，哈中环保合作委员会成为哈中合作委员会机构之一。



哈中两国合作的特点在于：



第一，双方合作的领域不断扩大，目前所有经济金融合作的重点领域均已在两国合作所涵盖的范围之内。同时，双方已经从落实个别合作项目转向开展系统性经济合作，这将显著提高双方的合作成效并有助于两国制定相关的合作战略。



第二，双方合作的重心正在向高附加值的高新技术产业转移。



上述这些特点将使两国在发展目标和任务上进行更好地对接，保障两国合作水平的不断提升。我认为，哈中两国这种互利的经贸合作关系将成为其他国家和地区合作的典范。