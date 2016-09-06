G20杭州峰会闭幕并通过峰会公报

哈通社阿斯塔纳9月6日电 在杭州举行的G20峰会昨日闭幕，并通过了《二十国集团领导人杭州峰会公报》。

中国国家主席习近平当天下午在峰会闭幕式后出席中外记者会，介绍峰会成果和会议情况。



近平在中外记者会上指此次峰会达成了五大成果，包括同意完善全球经济金融治理，提高世界经济抗风险能力。他并与会各国领袖一致同意，反对贸易保护主义。



习近平还说，各国反对贸易保护主义、决心阻止全球贸易下滑；各国应从长远政策来看宏观经济，而不是短视近利。



他指出，这次会议总得来说取共取得五个重大收获。其一是决心为世界经济指明方向、规划路径。

二是决心创新增长方式，为世界经济注入新活力；单纯依靠财政和货币政策的老路走不通，各国因此一致通过了G20创新增长蓝图。

三是决心完善全球经济金融治理，中国将建立国际税收政策研究中心，做出自身贡献，并加强反腐败国际合作。

四是决心重振国际贸易和投资这两大引擎，加大G20贸易和投资建设。

五则是决心推动包容和联动式发展，让G20的合作成果惠及全球。



习近平在讲话中称，二十国集团的发展关乎所有成员切身利益，也牵动世界经济发展的未来，只有顺应变革，与时俱进，才能永葆生机。



”我们决心合力支持二十国集团继续聚焦世界经济面临的最突出、最重要、最紧迫的挑战，加强政策协调，完善机制建设，扎实落实成果，引领世界经济实现强劲、可持续、平衡、包容增长。“他说。



在峰会通过的公报当中，G20领导人同意就全球钢铁供应过剩问题，成立一个全球性论坛，回应对于全球供应过剩的担忧；将产能过剩作为一个全球经济问题进行了讨论。（编译：木合塔尔·木拉提）