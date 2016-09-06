金融时报：G20领导人警惕民粹主义兴起

世界20个最大经济体的领导人接到了他们必须"教化资本主义"的警告，目前他们正寻求重振经济增长，并应对公众与日俱增的对自由贸易和全球化好处的疑虑。

今年的20国集团(G20)领导人峰会昨日在华东城市杭州闭幕。此次峰会之前，英国选民投票决定离开欧盟，同时奉行民粹主义的政治候选人在大西洋两岸崛起。



参加了闭门会议的官员们表示，美国总统巴拉克•奥巴马(Barack Obama)、英国首相特里萨•梅(Theresa May)以及她的澳大利亚和加拿大同行都强调需要安抚民众的不满。据这些官员介绍，曾为高盛(Goldman Sachs)银行家的澳大利亚总理马尔科姆•特恩布尔(Malcolm Turnbull)警告他的同僚称：需要"教化资本主义"。



"经济增长在过低水平徘徊了太久，受益面也太小，"国际货币基金组织(IMF)总裁克里斯蒂娜•拉加德(Christine Lagarde)在峰会闭幕式上表示，"与会各方还决心更好地识别贸易的好处，以回应全球化遭遇的民粹主义反弹。"



一位G20官员说，各国政府首脑对全球化开倒车的可能性有"高度认识"。"民粹主义者在世界各地人气上升才促使他们意识到这一点，"他说，"如果我们不去应对公平问题，这种局面可能危及全球经济。"



参与讨论的另一个人说："此次峰会上，领导人花了多得多的时间谈论人民，谈论经济则少一些"。



中国国家主席习近平在周末对商界领袖发表的讲话中帮助确立了今年G20峰会的基调。"发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，"习近平表示。



"（这）不仅是国际社会的道义责任，"他补充说，"也能释放出不可估量的有效需求。"



规模在全球排名第二的中国经济正以四分之一个世纪以来最慢的速度增长。中国官员们说，鉴于中国的公共部门负债水平相对较低，他们有加大财政支出的空间，但他们更加注重结构性的"供给侧改革"。



"全球经济单纯依靠财政和货币政策的老路是走不通的，"习近平昨日表示。他补充称，他的政府继续致力于到2020年削减至多1.5亿吨的国内钢铁产能，同时减少10亿吨煤炭产量。 （来源：FT中文网）