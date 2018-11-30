G20峰会在紧张的国际局势下于阿根廷开幕

哈通社/布宜诺斯艾利斯/11月30日 - 在中美贸易战以及俄乌紧张局势的阴云下，各国领导人本周五齐聚阿根廷首都布宜诺斯艾利斯，出席为期两天的二十国集团（G20）领导人第十三次峰会。

据EFE报道，由世界上最发达的20个国家组成的G20成员国大多数国家的政府首脑，以及受邀参会的各个国家元首、联合国及国际货币基金组织等组织的代表，于29日抵达了布宜诺斯艾利斯。



今年适逢G20领导人峰会机制启动10周年，又是G20峰会第一次在南美国家举行，使这次峰会备受关注。



但在此之前就有消息称，成员国对于贸易、移民及气候变迁等重大议题仍一直难以达成协议，此外，中美贸易纠纷以及俄罗斯与乌克兰之间的关系激化，也令峰会前景蒙上了一层阴云。



接任G20主席的阿根廷面临的最大挑战，是确保参加此次峰会的人士，包括美国总统特朗普、中国国家主席习近平、俄罗斯总统普京、德国总理默克尔和法国总统马克龙，就基础设施、未来就业、粮食安全这3个重点议题达成协议。



尽管困难重重，但作为主办方的阿根廷仍然相信，参会各方在G20峰会期间将为达成贸易问题上的共识展现出应有的"政治意愿"。



G20峰会上，美国、墨西哥和加拿大还将签署《美国-墨西哥-加拿大协议》。新协议取代已有24年历史的《北美自由贸易协议》，涉及1.2万亿美元的年度贸易额。



值得一提的是，出于对俄罗斯对待乌克兰的方式的不满，美国总统特朗普周四突然取消了与俄罗斯总统普京在阿根廷的会晤计划。



据悉，为确保峰会的顺利实施，主办方制定了该国历史上最告级别的安全措施。



峰会期间，期间将部署超过2.2万名军人、警察以及700名特勤人员，市中心几个靠近会场的街区将被完全封锁，区内包括地铁、公交车甚至拉普拉塔河上航运在内的所有公共交通将停运。



【编译：木合塔尔·木拉提】