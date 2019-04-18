G20峰会将首次在阿拉伯国家举行

哈通社/努尔-苏丹/4月18日 -- 沙特阿拉伯将于明年主持G20峰会。

据沙特政府官方通讯社（SPA）4月17日报道，沙特阿拉伯将于2020年11月21日至22日在首都利雅得主办第15届G20领导人年度峰会。



报道称，峰会将由沙特阿拉伯王国国王萨勒曼•本•阿卜杜勒-阿齐兹•阿勒沙特主持。



报道中还指出，沙特支持G20旨在建立稳定的国际经济秩序的目标。



据了解，在沙特举行2020年G20峰会的决定是在2017年由德国总理默克尔在汉堡宣布的。这将是该国第一次举办G20峰会，也将是这一重要的国际经济合作论坛首次在阿拉伯国家举行。



20国集团（G20）是一个国际经济合作论坛，于1999年在德国柏林成立，并于2008年在美国华盛顿举办了第一届领导人峰会，属于非正式对话的一种机制，由原八国集团（G8）以及其余12个重要经济体组成。



成员包括：中国、阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、法国、德国、印度、印度尼西亚、意大利、日本、韩国、墨西哥、沙特阿拉伯、南非、土耳其、英国、美国、俄罗斯 以及欧盟。



G20国家占世界人口的三分之二、经济总量的85％、国际贸易的75％。



【编辑：木合塔尔·木拉提】