安倍呼吁G7重新接纳俄罗斯

哈通社阿斯塔纳1月18日电 据英国《金融时报》18日报道，日本首相安倍晋三敦促西方同俄罗斯总统弗拉基米尔•普京恢复合作，称俄罗斯的协助对解决中东的多重危机至关重要。

在接受日本经济新闻社与英国《金融时报》采访时，安倍表示，他愿意以七国集团(G7) 2016年轮值主席的身份访问莫斯科，或者邀请普京访问东京。

在谈及沙特阿拉伯与伊朗之间的紧张关系、叙利亚内战以及激进伊斯兰主义的威胁时，安倍说："我们需要俄罗斯的建设性参与。"

由于俄罗斯吞并了克里米亚并在军事上支持乌克兰东部的分裂分子，原来的八国集团(G8)将俄罗斯赶出门外。虽然日本加入了对俄罗斯的全面经济制裁，但安倍明确表示希望与普京合作。

"作为七国集团轮值主席，我需要为地区乃至整个世界的稳定寻求解决方案，"他说。他特别提到了日俄之间关于千岛群岛悬而未决的领土争端。"我相信，与俄罗斯适当的对话、与普京总统适当的对话非常重要。"

作为富裕民主国家俱乐部中唯一的亚洲国家，日本高度重视其七国集团成员国身份，安倍决心要充分利用他将在今年5月主持的伊势志摩(Ise-Shima)峰会。

安倍在呼吁与俄罗斯接触的同时，盛赞七国集团为"自由、民主、基本人权以及法治等普世价值捍卫者的聚会"。他还对中国企图在南中国海"单方面改变现状"表示了强烈批评。

朝鲜本月早些时候进行的核武器试验突显了日本面临的潜在安全威胁。虽然正在努力争取被朝鲜绑架的日本公民回国，但安倍誓言要加强对朝鲜的制裁，并称现在还不是访问平壤的时候。

"朝鲜单方面进行的这次核试验明显违反了联合国决议，"安倍说，"我们必须让朝鲜明白，只要他们进行此类活动，一切就不会照旧。"

安倍还向韩国总统朴槿惠施加道德压力，要求她贯彻两国近期就战时"慰安妇"问题达成的协议——安倍去年最大的外交成就。他称，这是"两国领导人之间做出的保证与承诺"，受到了世界各国的欢迎。