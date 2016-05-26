G7峰会于日本伊势志摩正式开始

哈通社阿斯塔纳5月26日电 据BBC消息，七国集团（G7）峰会周四正式在日本伊势志摩开幕，外界估计经济、恐怖主义、中国都会是峰会重点。

在峰会正式开始前，日本首相安倍晋三将带领其他成员国首脑参拜伊势神宫，让各国领袖深入了解日本文化。

伊势神宫位于日本中部三重县，是日本三大神宫之一，有2000多年历史。伊势神宫供奉天照大神，相传是日本天皇的祖先。

不过，此项安排亦招来非议，有批评指安倍晋三此举是为了讨好保守派，并将宗教与政治混为一谈。

保安严密

日本于会场附近派出约2.3万名警察，确保会议能安全进行，不少餐厅及商店亦在会议进行期间停止营业。

据共同社报道，海上自卫队亦派出几艘船只到伊势附近的海域，其中包括出云号护卫舰。

街道上的垃圾桶被移走或盖住；车站内的储物柜亦被暂停使用。

官员指他们将会保持警觉，留意次要目标地点的情况──包括戏院及球场等等。



日本于会场附近派出约23000名警察

全球经济不稳



全球经济前景不明朗，加上中国经济下行，七国领袖将会讨论如何刺激经济增长。

可是，七国对如何刺激经济有截然不同的想法，预料七国将难以取得共识推行共同的宏观经济措施。

德国与英国不愿意推行经济刺激政策，不过日方则希望各国能够采取更弹性的财政政策。

虽然中国并非七国集团成员国，并不会出席会议，但峰会看来与中国脱不了关系。



英国首相卡梅伦会带领讨论中国倾销钢铁相关议题

据《卫报》报道，英国首相卡梅伦将会在周四下午带领关于商贸的讨论，很有可能会讨论中国倾销钢铁。

卡梅伦说，他希望与欧盟委员会及欧洲理事会主席、法国、德国及意大利领袖讨论，如何在关税层面解决问题。

除了经济议题外，美国与日本都希望就南海地区对中国采取更强势的态度。

难民危机、恐怖主义及英国退欧公投

七国集团峰会亦会讨论难民危机及恐怖主义。

英国将会下月举行退出欧盟公投，预料将会在七国集团峰会引起热烈讨论。

经济学家担心，假如英国真的退出欧盟的话，将会为全球经济带来极大影响。

峰会结束后，美国总统奥巴马将会历史性到访广岛──世上首个原子弹爆发的地点。