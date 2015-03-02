三星发布Galaxy S6应对iPhone 6挑战

哈通社阿斯塔纳3月2日电，据华尔街日报网2日消息，三星电子推出了一款带有曲面屏幕和移动支付系统的旗舰智能手机，意在提振销量。过去一年三星电子表现不佳，其在智能手机市场上的领头羊地位被苹果公司以及小米等中国初创企业所侵蚀。

三星电子周日在巴塞罗那举行的年度贸易展的间隙发布了新款手机Galaxy S6，以及拥有双曲面屏幕的Galaxy S6 Edge。此举体现了三星寻找市场立足点的最新策略，即正面应对苹果iPhone的挑战，同时进一步加强对制造环节的掌控。

上述新款手机将于4月10日在全球上市。三星称，在美国市场，包括Verizon Wireless、AT&T、T-Mobile以及Sprint在内的所有主要运营商都将发售这款新手机。

为了应对苹果公司的移动支付服务，三星也推出了名为Samsung Pay的支付系统。

为了解决有关三星手机无用软件较多的反馈，三星在新手机中移除了许多应用软件，并简化了用户界面。

除了曲面以外，S6 和S6 Edge的特点基本一致，两款手机都将得到大规模生产。S6的屏幕大小为5.1英寸，显示分辨率高于iPhone6，后者的屏幕大小为4.7英寸。S6拥有一个1,600万像素的后置镜头，像素是iPhone 6的两倍。此外，S6还支持无线充电技术。

与S5相比，S6的内存更大，显示分辨率更高，前置镜头为500万像素。此外，S6还拥有按压式指纹扫描仪，不同于S5的滑动式指纹扫描，许多用户曾抱怨后者并非总能起到作用。