英国欲将毒品和卖淫收入计入GDP 将增加1.7%

哈通社阿斯塔纳5月30日电，据环球网援引美国彭博通讯社29日报道，英国国家统计办公室29日表示，将会在2014年晚些时候调整对经济总量的计算方式，以包括毒品和卖淫等犯罪活动的经济表现。

英国国家统计办公室表示，这些非法活动将使得2009年的国内生产总值(GDP)额外增加100亿英镑(约合1043亿元人民币)，而对投资活动计算方式的调整将会造成当年的国内生产总值减少约50亿英镑。根据国家统计办公室的估算，这一调整带来的最大影响将是来自对非营利机构经济活动的计算方式修正，预计将使国内生产总值增加1.7%，也就是240亿英镑。 英国国家统计办公室指出，在考虑所有的调整之后，2009年的国内生产总值会有4%到5%的增长。办公室没有给出更近年份的调整后估算值。 对国内生产总值计算方式的调整是为了体现新的数据搜集方式，以及针对欧洲会计系统所作的修正。周四的声明对之前提出的一组估算数据进行了细化，当时的报告说，新的计算方式将使得国内生产总值有2.5%到5%的提升。 英国国家统计办公室29日的报告称，国内生产总值2%到3%的增长来自于统计计算方式向欧盟标准的转换。这一变动也将使得1997年到2010年期间每年的储蓄率有3%到6%的提升。