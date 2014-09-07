北约各国承诺增加军费 提高至GDP的2%

哈通社阿斯塔纳电，据中新社消息，北约成员国领导人5日在英国威尔士达成共识，承诺在未来10年内增加军费，各成员国的军费开支占国内生产总值(GDP)的比例将提高至2%。

2014年北约峰会当天闭幕，敦促各成员国增加军费是此次北约峰会的重要议题之一。北约秘书长拉斯穆森表示，北约各国必须停止削减国防预算，并逐步增加国防开支。 目前，北约的防务开支有三分之二来自美国，拉斯穆森认为这是不可持续的，欧洲国家必须在国防预算上投入更多。 北约各国还决定实施"战备行动计划"，以提高北约部队的防卫灵敏度。拉斯穆森说，这项决定体现了北约集体防御的宗旨，将确保北约随时可以强有力地灵活应对来自任何地方的挑战。 北约还宣布推出一项"防务能力建设倡议"，将在此框架下协助格鲁吉亚、摩尔多瓦和约旦在国防和安全领域的改革，并重申向利比亚提供支持并支持部分成员国向伊拉克提供武器。 拉斯穆森与波兰总统科莫罗夫斯基共同宣布，下届北约峰会将于2016年在波兰举行。这意味着北约将进一步加强与东欧成员国之间的关系。 拉斯穆森将于10月卸任北约秘书长，接替他的是挪威前首相斯托尔滕贝格。新老两任秘书长5日一起出席新闻发布会，斯托尔滕贝格表示，他继任后将致力于建设一个更加强大的北约。