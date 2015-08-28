美国第二季度GDP增速大幅上修至3.7%

哈通社阿斯塔纳8月28日电 据《华尔街日报》28日报道，美国经济第二季度扩张速度高于最初预测，然而企业在加大投资力度的同时库存也在上升，给今年余下时间的经济前景带来了喜忧参半的信号。

美国商务部周四公布，经季节性因素调整后，美国第二季度国内生产总值(GDP)折合成年率增长3.7%，高于此前公布的2.3%增速初值。

此前接受《华尔街日报》调查的经济学家预测第二季度GDP增长3.3%。

第二季度多项指标被向上修正，其中企业投资、库存、政府支出、消费支出均被向上修正幅度居前，同时进口额被向下修正。

第二季度企业投资增长3.2%，而初值为下降0.6%。

第二季度实际私人部门领域库存增加1,211亿美元，为GDP作出0.22个百分点的贡献。

当季实际最终销售额增长3.5%，初值为增长2.4%。

第二季度消费者支出增长3.1%，初值为增长2.9%，且较第一季度增幅1.8%明显升高。

当季住宅建设及修缮支出增长7.8%，初值为增长6.6%；第一季度为增长10.1%。

第二季度商品及服务出口额增长5.2%，进口额增长2.8%。当季净出口额给GDP带来0.23个百分点的贡献，这是2014年初以来贸易第二次未给GDP造成拖累。

第二季度政府支出增加2.6%，初值为增长0.8%。

第二季度的GDP数据有望在9月25日被再次修正，届时美国商务部将发布对该数据的第二次修正值。