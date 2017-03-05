中国下调今年GDP目标至区间下限6.5% 降速目的只为改革添柴加薪

哈通社阿斯塔纳 -- 据路透社消息，中国周日发布2017年政府工作报告，将今年经济增长目标设定在6.5%左右，并明确提出在实际工作中争取更好结果。这一目标为去年首次提出的6.5-7%经济增速的区间下限，其它主要经济指标亦纷纷调降。

专家们对此认为，这一数据更贴近中国经济现实，在引导市场预期的同时也逐渐弱化唯GDP至上的传统思维方式，而3%的CPI目标和赤字率亦与去年目标持平，显示求稳的政策底线下，降速目的旨在为今年继续推进供给侧结构新性改革添柴加薪。

"6.5%的GDP增幅也相当于中国经济增长的底线，也是完成十三五规划提出的两个翻番目标的基本要求。"中国国家发改委宏观经济研究院研究员马晓河对路透称。

他认为，这个目标设定是合理的，去年中国GDP实际增幅是落在6.5-7%的增长目标区间的中枢，今年将增长目标下移也更符合中国经济仍处在短周期底部的现实。

此外，中国一直强调不唯GDP至上，但在仍需通过经济增长目标引导社会预期的惯性思维模式下，将GDP目标调到底线附近不仅体现了宏观调控的底线思维，同时也对社会预期有正面的引导意义。

"从1-2月的经济数据看开局良好，今年有可能呈现前高后低的走势，今年经济在底部企稳，但回升还有不确定性。"马晓河称。

中国十二届全国人大五次会议周日在北京开幕，中国总理李克强作政府工作报告明确提出，2017年中国经济增长预期目标为6.5%左右，在实际工作中争取更好结果；居民消费价格指数(CPI)涨幅控制目标为3%左右。赤字率按3%安排。

中国2016年经济增长目标为6.5-7%左右，实际增速6.7%；2016年通胀目标3%左右，实际涨幅2%。

多项指标调降，对中国经济信心不降反升

纵观今年的政府工作报告，调降的不仅包括GDP增长目标，M2亦由上年的13%调降至12%，投资消费亦纷纷调降，市场一直预期会扩大的赤字率则仍保持不变，CPI涨幅目标维持在3%左右。

虽然2017年中国经济指标纷纷调降，但在专家们看来，更符合实际的目标设定反而有助于提升对中国经济的信心，并为进一步推进结构型改革赢得更多时间和空间。

中国国家信息中心宏观研究室主任牛犁就指出，关于GDP今年的增长目标如何确定，此前争论得非常激烈，有建议保持在去年增长区间的，也有建议下调的，从最终报告的结果看，将目标调降到6.5%左右，这其实也等于给政府松了绑，不需要花太多精力去维稳一个数字，那样反而会强化市场对GDP过分关注的预期。

他认为，虽然GDP目标调低至6.5%左右，但并不意味着中国经济会继续滑坡，相反只是确认中国经济仍处于底部的运行期，还在爬坡过坎。而今年新增新业人数目标反而增加到1,100万人，比较年的1,000万增加了100万人，显示在控底线的思维下政府更着力于民生方面的保障。

这一观点也得到了中国国际经济交流中心研究员王军的认同。他认为，GDP从以前的保八到保七，再到去年的区间增幅，以及今年的6.5%左右的增长下限，充分体现了中国正在淡化GDP预期，不过分看重经济指标的政策意图。

而CPI保持去年的目标水准，根据中国以往的惯例，CPI的设定往往会预留一些空间，但考虑到PPI从去年下半年开始大涨，其对CPI的传导作用有多大仍需进一步观察。

积极财政政策求稳，稳健中性货币政策重防风险

而已持续数年的积极财政政策今年依旧保持积极的姿态，面对经济下行压力和财政收支矛盾加剧的现实，今年的赤字率依旧按3%安排，同时继续落实减税降费，显示积极财政政策定力不减。

根据政府工作报告，2017年全国财政预算赤字规模为2.38万亿元人民币，较上年增加2,000亿元，赤字率为3%（占国内生产总值GDP的比例），与2016年预算赤字率持平。

牛犁就认为，此前扩大赤字率的呼声也很高，毕竟去年大规模减税降税后民生社保等方面的刚性支出不能减少，同时今年政府安排的基础公共设施方面的政府投资也很大，财政收支压力会加剧。

但从工作报告最后确定的数字来看，显示积极财政政策对防范财政风险的考量更多一些，并没有轻易突破3%这一公认的警戒线，在积极的政策基调下倾向稳建。

根据今年工作安排，全年再减少企业税负3,500亿元左右，虽然低于去年减税5,000亿元的目标安排，但同时扩大小微企业减半征收所得税优惠范围，年纳税所得额上限由30万元提高到50万元，增值税率由四档简并至三档。

而从调降的M2目标亦不难看出，相较更侧重服务于结构调整的财政政策，稳健中性的货币政策今年更注重金融风险的防范。

王军就认为，去年m2的目标设定13%，实际上只有11.3%，出于防范金融风险的考量，今年将M2目标调低到12%，但考虑到目前央行有多种调控手段，这个数据的参考意义也在减弱。

"2017年中国经济不会有太大问题，应该说该防的风险政府工作报告中都有提到，只是去产能是一项长期工作，涉及很多方面，尤其很多僵尸企业是大型国企，如何清理对中央和地方政府都是一个考验。"马晓河称。