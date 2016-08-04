中国新疆上半年实现GDP3819.98亿 同比增长8%

哈通社阿斯塔纳8月4日电 据天山网消息，2016年上半年中国新疆维吾尔自治区国民经济运行情况新闻发布会日前在乌鲁木齐召开。

据悉，2016年上半年，中国新疆实现地区生产总值3819.98亿，按可比价格计算，同比增长8.0%，增速高于全国1.3个百分点。

数据显示，上半年，中国新疆城镇居民人均可支配收入13868.50元，农村居民人均可支配收入为1502.12元，同比均增长9.0%。全区实现城镇新增就业30.67万人，完成全年目标任务的69.7%。

农业方面，上半年，中国新疆实现农林牧渔业总产值675.60亿元，同比增长5.8%。

工业方面，上半年，中国新疆2638家规模以上工业企业实现工业增加值1097.07亿元，按可比价格计算，同比增长6.0%，增速比上年同期加快0.9个百分点。



值得注意的是，上半年中国新疆的进出口增速位居中国前列，旅游市场持续升温。据中国海关统计，上半年，中国新疆外贸进出口总值73.25亿美元，同比增长3.9%，增速位居全国第2位。



中国新疆旅游不断升温，上半年接待国内游客2634.6万人次，同比增长15.5%；国内旅游总消费344.8亿元，同比增长16.8%。（编辑：木合塔尔·木拉提）