欧亚开发银行上调哈GDP增长预期

哈通社/阿斯塔纳/11月24日 -- 欧亚开发银行将2017年哈GDP增速预期由3.4%上调至3.7%，2018年、2019年GDP增速预期由原来的3.1%、3.1%分别调整为3.7%、3.7%，预测2020年GDP增速为3.2%。

该机构发布的分析报告指出，尽管全球油价低位徘徊，但2017年二季度哈外贸形势较去年明显改善，同时，卡沙甘油田投产对2017年二季度GDP增长4.8%做出了重要贡献，也会正向拉动四季度的经济增速；2018年政府采取的振兴金融业措施将实施，银行信贷扩大将为经济增长提供支持；全球大宗商品市场和主要贸易国良好发展对哈经济增长产生正面影响，对哈中期实施积极的财政政策形成补充。



该机构预计，2017年通胀率保持在7.7%左右，2018年、2019年则分别为6.6%和5.7%，较之前发布的数据略高，2020年则为4.9%。在汇率方面，预测坚戈对美元2017年为1:326，2018年、2019年和2020年分别为1:344、1:358和1:370。之前，国民经济部预测2017年GDP增速为3.4%，通胀率在6-8%区间内。