"GGG"入围全球10佳拳击运动员

哈新社阿斯塔纳讯，据Sport.kz网站公布的消息，在美国选手弗洛伊德∙梅威瑟与阿根廷选手马克思∙麦伊间的WBA/WBC次重量级金腰带争夺赛后，美国著名Bleacher Report杂志公布了混合重量最新世界最佳拳击运动员排名。

现WBA/IBO世界冠军，我国选手"GGG"根纳季∙戈洛夫金在最佳25名选手中排名第9，而梅威瑟排名榜首。 排名如下： 1. 弗洛伊德∙梅威瑟（美国） 2. 安德烈∙沃德（美国） 3. 帕奎奥（菲律宾） 4. 胡安∙马奎兹（墨西哥） 5. 蒂莫西•布拉德利（美国） 6. 弗拉基米尔∙克里琴科（乌克兰） 7. 塞尔吉奥•马丁内斯 （阿根廷） 8. 吉列尔莫∙雷刚多（古巴） 9. 根纳季∙戈洛夫金（哈萨克斯坦） 10. 罗曼∙冈萨雷斯（尼加拉瓜） 11. 丹尼∙加西亚 （美国） 12. 麦基∙加西亚 （美国） 13. 诺尼托∙多尼尔 （菲律宾） 14. 萨勒∙阿尔瓦雷斯（墨西哥） 15. 艾力斯拉蒂∙拉拉 （古巴） 16. 伯纳德∙霍普金斯 （美国） 17. 卡尔 ∙弗洛奇（英国） 18. 卢卡斯∙玛齐兹（阿根廷 19. 米格尔•库托（波多黎各） 20. 阿多尼斯∙史蒂文森（加拿大） 21. 谢尔盖•科瓦廖夫（俄罗斯） 22. 马克∙胡克 （德国） 23. 内山高志（日本） 24. 雷沃∙桑塔∙克洛斯（墨西哥） 25. 西恩∙波特（美国）