谷歌发布免费、无限照片存储应用Google Photos

哈通社阿斯塔纳5月30日电 据外媒消息，谷歌于当地时间29日在美国旧金山召开了一年一度的开发者大会。会上，谷歌正式发布了旗下新款照片应用Google Photos，这是一款云端照片、视频存储和管理工具。谷歌同时宣布Google Photos同时登陆安卓、iOS和网页平台，没有存储量的限制。

谷歌负责人在会上介绍称，Google Photos主要有三大功能。首先是这是你所有照片的"家"，所有存在于此的照片是按照时间顺序排列和管理的。第二个功能是Demo时间，即保存在Google Photos中的照片是自动备份的，这种管理照片的方式与iPhone非常像。一个最重要的功能是，Google Photos会使用机器学习功能来组织用户的照片，通过人工智能技术分类，分为人物照片、景物照片等等不同的组。Google Photos还加入了视频剪辑功能。

还有一个比较酷炫的功能，就是用户可以点击一个照片中的人物，接着用户向下拉该照片，这样这个人物在手机中的所有照片都会一一显示出来。

另外，谷歌把照片分享功能做了增强和简化，可以对Google Now说"get a link"，然后就自动对每张照片生成一个链接，用户可以按照自己的意愿分享这些链接。

谷歌宣布，用户在Google Photos没有存储量的限制，用户可以无限制的免费存储自己的照片和视频等资料。并且从今天开始提供，支持Android、iOS和桌面网页平台。