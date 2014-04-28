前谷歌工程师称Google+作为一个社交网络失败了

哈新社阿斯塔纳讯，据人民网报道，前Google+ 工程师丹尼•克里奇顿（Danny Chrichton） 25日早些时候在TechCrunch写道: ：Google+作为一个社交网络最终失败了。

就在此前，有报道称由于Google+主管维克•冈多特拉（Vic Gundotra）离职，该社交网络已变得越来越不像社交网络了，而更像是一个平台。谷歌否认了Google+作为社交网络的失败，并称冈多特拉的离职不会对Google+战略产生影响。至于冈多特拉的接班人，谷歌选择了由工程副总裁戴夫-贝斯布里斯（Dave Besbris）来领导Google+，这一做法着实出人意料。 克里奇顿写道："这确实是非常令人惊讶的，因为Google+产品副总裁布拉德利•霍洛维茨（Bradley Horowitz）在贝斯布里斯更有理由被选中。这一决定已明确表明，Google+作为以用户为中心的社交网络的时代已经结束。" 很多人认为Google+是一个失败的社交网络。事实上，Google+团队的成员从一开始也在质疑是否会有用户使用这一产品。 克里奇顿还写道："我还记得有一次当我问及将Google+ 整合进Picasa时，Picasa团队中的一个成员非常生气，甚至让我走开，谷歌很多工程师的电子邮件可以证明，这名成员并不是唯一一个持同样看法的人。" 然而如今看来，谷歌可能会打消让Google+与其他产品实行强制整合的想法。 根据《华尔街日报》，两年前，Google+约拥有700万名日常活跃用户，而根据Facebook的最新报告显示，在最近这一季度其日常活跃用户已超过了8.02亿名。