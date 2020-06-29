GPIAAF公布2018年哈航班在葡萄牙迫降事故调查报告

哈通社/努尔苏丹/6月29日 – 葡萄牙飞机事故和铁路事故预防和调查办公室（GPIAAF）日前宣布，该机构已完成有关2018年阿斯塔纳航空1388号航班迫降事件的调查。

根据哈萨克斯坦民航委员会的消息，GPIAAF调查报告显示，阿斯塔纳航空1388号航班在葡萄牙维修期间，副翼控制电缆系统未得到正确安装。报告指出，按照巴西航空工业公司服务公告（SB 190-57-0038）进行的修改，更改了飞机的电缆布线支持， 这一变动使得副翼电子控制系统的命令变得更加难以理解。

报告还指出，在维护过程中，发动机指示和机组人员警报系统（EICAS）显示了一条警报消息： FLT CTRL NO DISPATCH。这意味着飞行控制系统的组件之一发生了故障。在飞机制造商的支持下，维修服务提供商进行的故障排除持续了11天，但期间未发现副翼的电缆反转问题。另外，在起飞前的飞行控制检查中未发现由控制电缆反转引起的副翼错误操作。

这一系列因素最终导致了飞机在起飞后，机组人员发现他们无法有效的控制飞机，飞机一度险些失去控制。

报告中，GPIAAF高度评价了哈萨克斯坦机组成员的专业水平和应急处理能力。

报告称，在付出了巨大的努力后，哈萨克斯坦航班机组设法保持住了飞机的平稳飞行，并意识到副翼的行为异常，因此将飞机侧倾的任何命令保持在最低水平。机组成员甚至曾考虑过，在无法控制飞机的情况下，将航班飞行方向指向大海，以避免造成地面上的人员伤亡。最终，飞机的情况得到了控制，并成功在备用机场降落。

目前，阿斯塔纳航空公司已根据该报告的内容通过了一些措施，并同哈萨克斯坦航空管理局就相关事件的细节进行了讨论。

哈萨克斯坦航空局局长彼得·格里菲思指出，这份报告非常详尽，为相关部门吸取经验教训提供了充分的信息，将有助于应对和避免类似情况的再度发上。

他同时也高度评价了航班机组成员的专业精神和自我牺牲精神。

据悉，2018年11月11日，阿斯塔纳航空所属的KC1388号航班（型号为Embraer 190）在从葡萄牙航空技术中心起飞，飞往哈萨克斯坦的过程中出现技术故障，随后在位于贝贾的军事机场成功实施了迫降，机上当时没有搭载乘客。

【编译：木合塔尔·木拉提】