哈通社/埃基巴斯图兹/12月13日 -- «萨姆鲁克-卡泽纳»完成对GRES-2发电站剩余股份的收购。

日前， “萨姆鲁克-卡泽纳”对俄罗斯Интер РАО公司所持有的GRES-2发电站股份公司50%股权的收购程序已经全部完成。至此，这一重要的电力能演节点已经完全在哈萨克斯坦的控股之下。

消息称，GRES-2发电站股份公司成立于2005年，其股份由哈萨克斯坦“萨姆鲁克-卡泽纳”旗下“萨姆鲁克-卡泽纳” 电力公司与俄罗斯Интер РАО公司以同等比例共同持有（各50%）。扩建和安装636兆瓦的N3发电机组项目，是哈萨克斯坦方面具有重要社会经济意义的任务。该项目的实施将帮助哈萨克斯坦满足不断增长的电力需求和电力需求，并增加电力出口潜力。

2009年，根据哈萨克斯坦与俄罗斯政府间合作协议，GRES-2发电站股份公司开始着手实施N3发电机组项目的落实工作。2010年，项目的评估文件获得了国家审议通过。在此基础上，做出了收购该公司50%股权的决定。

“萨姆鲁克-卡泽纳”指出，实现对GRES-2发电站的完全控股和落实N3发电机组项目，将对国家电力能源领域的发展带来巨大的利好影响。

GRES-2发电站位于哈萨克斯坦的埃基巴斯图兹（哈萨克语：Екібастұз‎），是一座火力发电厂，发电容量为1000兆瓦。此发电厂有世界上最高的烟囱，高达419.7公尺。

【编译：木合塔尔·木拉提】