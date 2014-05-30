新研究称H10N8禽流感病毒对人类威胁不大

哈通社阿斯塔纳电，据新华网消息， 英国《自然》杂志网站28日刊登一项最新研究称，尽管H10N8禽流感病毒具备感染人类的能力，但这种能力并不十分强大，而且目前尚未发现它可在人际间传播。

去年年底，中国江西省首次发现人感染H10N8禽流感病毒病例。医学界此后对这种可感染人类的新型禽流感病毒进行了研究，并确认其最早来源于野生鸟类，通过感染家禽进而传染给人。 英国国家医学研究院的科研人员报告说，为了解H10N8禽流感病毒感染人类的潜力，他们详细研究了这种病毒的血凝素，即病毒表面可与细胞表面受体相结合的一种蛋白质。在对其分子结构及其与受体结合的特征进行研究后，他们发现，虽然这种病毒能够与人类细胞表面受体结合从而造成感染，但这种结合能力仅相当于其与禽类细胞表面受体结合能力的一百五十分之一。也就是说这种病毒更偏好感染禽类而非人类。 进一步研究发现，人类呼吸道中存在一种粘蛋白，它会在病毒感染细胞之前就将其清除，这可能是H10N8禽流感病毒不那么容易感染人类的一个原因。 英国国家医学研究院的世卫组织流感合作研究中心主任约翰•麦考利说，截至目前，这种病毒感染人类的病例仍属少见，对这种病毒需要关注，但它应该不会对人类健康造成迫切威胁。与之相比，另外几种能感染人的禽流感病毒更需注意防范。