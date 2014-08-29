Hello Kitty真实身份曝光

哈通社阿斯塔纳电，据智利《信使报》消息，本周三，Hello Kitty形象注册商日本三丽鸥（Sanrio）公司对外澄清了一个事实--Hello Kitty并不是一只猫，而是一个小女孩的形象。

《洛杉矶时报》的报道称，日前，美国夏威夷大学教授克里斯蒂娜•河矢野在洛杉矶市日美国家博物馆就她的研究课题--Hello Kitty现象进行了一个讲座。讲座结束后，河矢野接到了日本三丽鸥公司的来电，后者告诉了她一个令人吃惊的事实，"Hello Kitty不是一只猫，而是一个小女孩。她从来没有四只脚走路的形象，始终都保持着小姑娘的站姿和坐姿"。 这篇报道指出，河矢野向记者透露，"三丽鸥公司认真地纠正了我的错误，并告诉我，Hello Kitty还有一只宠物猫，名叫Charmmy Kitty"。此外，河矢野得知，Hello Kitty的原型是一个叫Kitty White的英国小女孩，她还有一个天蝎座的孪生姐妹。 河矢野还告诉记者，"Hello Kitty形象出现在上个世纪70年代，当时很多日本人生活在英国，因此他们很喜欢将Hello Kitty设定为一个拥有幸福童年的英国小女孩的形象，而Hello Kitty的创造也是迎合了那个时代的人们在审美上的需求。"