巴特尔詹•朱肯巴耶夫入围IBO排名Top10

哈通社/努尔苏丹/3月5日-- 国际拳击组织（IBO）公布最新所有体重级别拳手排名。

Sports.kz网站消息，最新排名中，重量级拳手伊万·德奇科的排名从第75位下滑至第77位。重量级拳手鲁苏兰·穆尔萨塔耶夫位居第88位。

次重量级拳手阿里·波拉耶夫从第80位上升至第79位、耶德勒·霍加穆别尔迪耶夫的排名也上升至第89位（原先排名第91位）。

同时，超中量级中，阿依多斯·耶尔波森吾勒位居第17位。努尔扎特·萨布尔沃夫的排名由34位上升至第30位。

中量级排名中，哈纳特·斯拉木保持了第14位，梅热穆·努尔苏丹诺夫和贾尼别克·阿里木汗吾勒分别位居第16位和第28位。

超次中量级拳手萨德利丁·阿赫梅多夫和玛迪亚尔·阿舍克耶夫位居第30位和第68位。

次中量级排名中，努尔苏丹·詹纳巴耶夫位居第29位，达尼亚尔·叶列吾森诺夫位居第39位。此外，波布尔江·莫穆诺夫位居第72位。

超级轻量级拳手巴特尔詹•朱肯巴耶夫排名上升至第10位，而詹阔什·图拉洛夫从第46位下滑至第47位。

轻量级排名中，维克多·阔托奇科夫位居第37位。阿布莱汗•胡塞因诺夫在此次排名中无缘TOP100。

次轻量级拳手斯塔尼斯拉夫·卡里斯基的排名上升至第64位、苏勒坦·扎吾尔别克位居第76位。

羽量级中，叶勒恰提·尼合梅托拉位居第51位。

【编译：阿依波塔】