乔布斯遗作iBoat曝光 可能未列入苹果商业开发计划

哈通社阿斯塔纳8月23日电 据外媒消息，有关苹果公司创始人乔布斯生前最后一项发明的小道消息一直没有消停过。

此前他作为发明人注册的专利共有323项，现在增加到了324项。因为乔布斯生前设计的用来控制和监控船只运行的无线移动设备iBoat已经获得美国专利商标局的认证。这项发明专利申请是2013年3月提出的，当时的申请专利名称是"无线移动远程监控设备"。换言之，乔布斯发明了一种用于船舶的iPad。



据西班牙《国家报》8月18日报道，iBoat是一种类似于智能手机的电子设备，通过可触屏幕可以指挥和监控船舶的运行。乔布斯的最后一项发明与监控船舶有关并不令人意外，因为在他去世前几个月一直醉心于豪华游艇"维纳斯"号的建造工程。"维纳斯"号原本是乔布斯送给家人礼物，用来在他退休后载着全家人周游世界。然而，乔布斯的这个愿望永远无法实现了。乔布斯原本设想是，只要动一动手指就可以通过先进的航海自动化设备iBoat控制游艇上每一个房间的空调系统，甚至控制游艇的方向舵。

在技术方面，乔布斯的这项发明的运行原理在于，通过一个适配于船舶电子控制系统的界面实现无线通信。iBoat配有多个传感器，能够搜集水深、风向和速度等环境信息，还能提供有关船舶的实时信息，起到检测船舶健康的作用，一旦发现系统故障，就会中止远程控制。与此同时，iBoat还能通过甲板上的阳光位置对方向舵进行远程控制。

报道称，虽然斯人已去，但乔布斯的遗作--造价1.1亿欧元的"维纳斯"号已于2012年首次成功试航。负责这艘豪华游艇的内饰设计工作的知名设计师菲利普·斯塔克回忆说，自己只和乔布斯谈了15秒就决定接下这份工作。当时乔布斯给斯塔克打电话问道："您愿意帮我设计一艘船吗？"大师的一句问话就让斯塔克毫不犹豫地决定合作。乔布斯只提出了3个要求：第一，船身必须长82米；第二，船上只有6个房间；第三也是最重要的一点，内部环境必须安静。斯塔克说，乔布斯要求孩子们的房间在游艇前部，而他自己的位于后部。他对安静的要求近乎苛刻，在家中孩子们、宠物狗甚至他的妻子都不会发出任何噪音。

报道称，迄今为止尚不清楚苹果公司的现任掌门库克是否将iBoat的商业化列入计划之中。假如iBoat能够走进现实生活，那么任何一艘船舶都能变成科幻小说里面的智能舰艇。不过令人稍感遗憾的是，如果不是富豪，恐怕果粉们就无福消受乔布斯的这项最后的发明了。

来源：界面