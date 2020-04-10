英国首相已从ICU转回普通病房

哈通社/努尔苏丹/4月10日--据外媒综合报道，当地时间9日晚，英国唐宁街10号发言人表示，首相约翰逊离开重症监护病房，转入普通病房继续住院观察。

唐宁街10号发言人表示，约翰逊在康复初期将继续留在医院普通病房接受密切观察，现在“情绪极佳”。约翰逊还对自己在医院接受极好的治疗护理向国民医疗保健系统(NHS)表示感谢。

美国总统特朗普在社交网站上称，约翰逊脱离重症监护是“大好消息”，并祝他早日康复。约翰逊的未婚妻凯莉·西蒙兹则在社交媒体上发了一长串鼓掌图标庆贺。

约翰逊住院后，英国外交大臣兼第一国务大臣拉布被指定代表约翰逊处理有关事务。9日，在唐宁街每日新闻发布会上，拉布称，约翰逊入院后两人并未交谈，希望约翰逊全力关注自己的健康。他同时表示，政府的运作很顺利。

3月27日，约翰逊表示，在出现包括发烧和咳嗽的症状之后，他进行了新冠病毒检测，结果呈阳性。当时，约翰逊表示，他听从英国卫生官员的建议，将自己隔离7天。

4月5日，首相府发表声明说，约翰逊仍有发热等症状，当晚入院接受检查。6日，约翰逊被转入重症监护室治疗。英国首相府发言人7日晚说，目前首相约翰逊状态稳定，虽然仍在重症监护病房接受密切观察，但精神状态不错。

8日，英国财政大臣苏纳克表示，约翰逊的病情有所好转，可以«在病床上坐起来»，并与医护人员积极沟通。