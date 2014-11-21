IMD发布最新世界人才排名 哈萨克斯坦位居第32位

哈通社阿斯塔纳11月21日电，位于瑞士洛桑的世界知名商学院--国际管理学院（IMD）日前发布《2014年度世界人才报告》，哈萨克斯坦在其《2014年IMD世界人才排名》中名列第32位。

据悉，这个年度的世界人才排名，涵盖了其世界竞争力年报里的所有60个国家地区。它考虑三方面因素，以评估有关国家地区在发展、吸引和留住人才方面的能力。这三方面因素分别是：一、对国内人才的投资与发展。这反映政府对教育的投入和教育质量；二、对人才的吸引力。这反映其留住本地人才和吸引海外人才的能力；三、人才储备。这反映现有人才队伍满足市场需求的能力。

据了解，这个排名采用超过20个指标，结合统计数字和IMD向4300多名国际调查人员收集到的意见后，得出的结果。

榜单前五名分别是瑞士、丹麦、德国、芬兰和马来西亚。美国排名第12位。排名最后两位的是委内瑞拉（第59名）和保加利亚（第60名）。

哈萨克斯坦在这一排名中名列第32名。其中，"对人才的投资与发展"指标中我国位居第30名，"对人才吸引力"指标中位居第39位，"人才储备"指标中位居第32位。（编译：吴然）