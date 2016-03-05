IMF：人民币将于10月1日起被纳入储备货币行列

哈通社阿斯塔纳3月5日电 据国际货币基金组织消息，人民币将于今年10月1日起被纳入储备货币行列。

消息称，总部位于华盛顿的国际货币基金组织（IMF）3月4日宣布，自2016年10月1日起，在其关于官方外汇储备货币构成（COFER）的季度调查中，除美元、欧元、 日元、英镑、瑞士法郎、澳大利亚元和加拿大元之外，还将纳入并单独列出人民币。此前IMF决定，自2016年10月1日开始，人民币将被认定为可自由使用的货币并纳入构成特别提款权（SDR）的货币篮子。

第一笔单独列出人民币计价储备持有情况的数据将于2017年3月底公布。这笔数据采集的将是截至2016年12月31日的数据。

官方外汇储备货币构成调查是在自愿基础上，以统计总量的形式列出IMF成员国所持有的外汇储备货币构成。单独列出人民币表明,自2016年10月1日起,基金组织成员国可以将其持有的用以满足国际收支融资需求并以人民币计价的对外资产记为官方储备。

人民币将加入调查目前所列出的货币组的行列，包括美元、欧元、日元、英镑、瑞士法郎、澳大利亚元和加拿大元。所有其他货币则合并列示。这体现了中国为逐步转向更加市场化的经济而实施改革所促成的持续国际化。这可能会提高外汇储备的官方持有者对人民币的接受程度。