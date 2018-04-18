IMF发布4月《世界经济展望》 上调对哈经济增速预测

哈通社/阿斯塔纳/4月18日 - 据国际货币基金组织（IMF）官网消息，IMF17日公布2018年4月《世界经济展望》，以及今年和明年全球增速将达到3.9%。

报告称，发达经济体今年和明年将继续以超过潜在增长率的速度扩张，随后经济增长将减速，而新兴市场和发展中经济体的增长将加快，随后趋于稳定。



报告同时强调，对于多数国家，当前有利的经济增速不会一直持续下去。



新一期报告提醒政策制定者，应抓住这一机会巩固增长，使经济增长更具可持续性，并加强政府应对下次衰退的能力。



报告指出，2017年全球增长率达到3.8%，是2011年以来增长最快的一年。在依然有利的金融环境下，预计2018年和2019年的全球增长率将升至3.9%。



与此同时，在该报告中，国际货币基金组织将2018年哈萨克斯坦经济增速预测调高至3.2%，将2019年的增速预测调至2.8%。



去年10月，国际货币基金组织曾预测2018年哈经济增长2.8%。



国际货币基金组织还预测，2018年、2019年哈通胀率将分别达到6.4%和5.6%，此前对2018年通胀率的预测为6.2%。



【编辑：木合塔尔·木拉提】