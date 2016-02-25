IMF敦促G20国家大胆行动促进增长

哈通社阿斯塔纳2月25日电 据英国《金融时报》消息，国际货币基金组织(IMF)敦促全球主要经济体联合起来采取大胆行动，以提振经济增长，突显该组织担忧全球市场动荡正开始损害实体经济。

IMF吹响行动号角之际，由全球主要发达和新兴经济体组成的20国集团(G20)的财长和央行行长明日将齐聚上海开会。与此同时，全球金融市场经历了又一天的动荡，其推动因素是沙特阿拉伯打消了人们对于产油国协调减产的希望，使油价进一步下跌。

IMF周三在一份情况简报中警告G20与会者，今年的全球增长已经逊于预期；市场动荡导致发达经济体的金融环境趋紧。IMF还指出，新兴经济体内部的压力不断上升，发展中世界的产油国面临日益严峻的形势，其中不少国家的财政缓冲已经消耗殆尽。

"这些事态意味着，复苏脱轨的风险较高，而目前全球经济在负面冲击面前十分脆弱，"IMF警告称。

"全球经济需要大胆的多边行动来提振增长和遏制风险，"它补充说。"20国集团现在必须拿出计划，利用现有财政空间提高公共投资和补充结构性改革，从而协调支持需求。"

然而，G20财长们似乎不太可能在本周开会时达到IMF的期望。

美国财政部长杰克•卢(Jack Lew)周三淡化了由G20作出紧急回应的可能性，即便他呼吁中国采取更多措施刺激国内消费，呼吁欧洲的顺差国家（如德国）出台更多财政刺激措施。

"近几个月的情况已经充分表明，全球需求疲软的问题不是大家都指望美国就能解决的，"他对彭博电视(Bloomberg TV)表示。

卢坚称，在许多情况下，实体经济的表现好于金融市场的感知。"现在不是危机时刻，"他表示。"不要指望在非危机环境出现危机回应。"

在上海会议上，预计很大一部分关注将集中于东道主；目前中国当局受到压力，要求其在汇率改革问题上更加透明，并向世界保证，他们无意借助人民币贬值来刺激经济增长。但中国在最近几天拒绝了有关G20就汇率和增长达成协调计划--类似于1985年《广场协议》(Plaza Accord)--的构想。

IMF并未下调3.4%的今年全球增长预测（这个预测曾在1月份下调），但警告称，在它4月份发布下一轮预测时， "很有可能"下调。

IMF称，G20经济体需要使用所有可用工具，但它特别强调在可能的情况下需要更大的财政刺激。

"在需求方面，宽松货币政策在通胀仍远低于央行目标的情况下依然不可或缺。然而，需要采取全面战略，以减轻对货币政策的过度依赖。尤其是，在合适和存在财政空间的情况下，短期财政政策应当更具支持力度，"IMF表示。

IMF还婉转批评G20未能拿出足够措施兑现2013年作出的一个承诺，即到2018年额外提振全球经济增长2%。各国迄今落实的措施到2018年很可能只能带来0.8%的额外增长。IMF称，鉴于全球经济处于疲软状态，G20还需要讨论扩大这一目标。

"现在就需要强有力的行动，在各国全面落实G20增长战略，"IMF称。这么做"会在一个关键时刻为全球经济提供重大提振。"