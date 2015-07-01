希腊紧急求援遭拒 终对IMF违约

哈通社阿斯塔纳7月1日电 据华尔街日报网1日消息，希腊周二成为首个对国际货币基金组织(简称IMF)贷款构成违约的发达国家。五年来让希腊得以残喘续命的救助计划已经到期，而债权方拒绝了希腊政府争取更多时间的请求。

总部设在华盛顿的IMF称，希腊在周二营业时间结束前未能偿还15.5亿欧元（合17亿美元）贷款，成为IMF史上单笔金额最高的违约事件。

IMF发言人赖斯证实，IMF周二没有收到希腊理应在当日偿还的贷款。赖斯说，他们已向IMF执行董事会通告了希腊拖欠贷款一事，希腊只有在偿还贷款之后才能获得IMF的援助。

希腊政府周二早些时候称，已提交一份向欧元区救助基金申请为期两年的救助计划的方案，以满足其资金需求并重组其债务。

根据该方案，希腊希望新的救助计划能够在2015-2017年帮助其偿还291.5亿欧元（合325.2亿美元）的债务。

这项由希腊总理齐普拉斯签署的方案还请求对现有的2,450亿欧元的救助计划实施延期。但芬兰财政部长斯图布在其官方Twitter账号上发布消息说，欧元区财长在周二晚间的电话会议上很快便拒绝了希腊的延期和债务重组请求。

但斯图布称，欧元区财长将按常规流程审议希腊提出的新救助请求。

两位欧洲官员透露，作为正常程序的第一步，希腊财长瓦鲁费克斯已告知欧元区其他国家财长，他将向监督希腊救助计划的三大机构提交新的政策改革和预算削减计划。这两位官员称，欧元区财长们将在周三上午召开的另一次电话会议上考虑这些新提议。

希腊已变成为数不多的几个对IMF违约的国家之一，这些国家还包括塔利班统治时期的阿富汗以及海地。上一次IMF遭遇大规模违约是在2001年，违约方是铁腕人物穆加贝领导下的津巴布韦。

欧洲股市和债市下跌，欧元兑美元走软，但跌幅大多小于前一天。希腊周末宣布，将就是否接受债权人条件举行公投，并将把银行系统关闭六天以阻止资金外流。

希腊申请新救助计划仍面临很多问题。希腊总理齐普拉斯需要作出重大转变并接受债权人提出的削减养老金并上调消费税的要求，而他上周刚刚拒绝了这些要求。目前不清楚齐普拉斯在最新的提议中作出了多少让步。

主持希腊与欧元区财长谈判的荷兰财政大臣戴塞尔布卢姆在电话会议结束后表示，希腊政府的政治立场似乎没有改变。他还说，在希腊举行全民公投前，希腊申请第三轮救助计划的要求不会被考虑。

在针对希腊的2,450亿欧元救助计划中，欧元区承担的那一部分将在午夜到期。

至于希腊提出的新救助请求对于周日的公投意味着什么，目前还不得而知。希腊政府称，7月5日的公投将按期举行，并将动员民众投票反对债权人所要求的紧缩措施。但欧洲领导人一直向齐普拉斯施压，要求他动员公民投赞成票。

截止到周二晚上，希腊官员仍在发表相互矛盾的言论。奥地利财长舍林在接受电视采访时表示，希腊财长瓦鲁费克斯在电话会议上对其他欧元区财长说，如果债权人接受新的政策提议，希腊政府将建议公民投赞成票。与此同时，另一位希腊官员在雅典发表讲话说，如果能达成更好的协议，希腊政府可能考虑取消公投。

希腊与债权人周二进行的沟通源于周一晚间欧盟委员会主席容克与齐普拉斯的谈话。

容克的发言人周二说，在这次会谈中，容克提出了一份融资提议的纲要，这份提议的条件要稍好一点，是根据上周被公投消息中途打断的一次谈判总结出来的。上周五，债权人一方的谈判团队向希腊做出了一些让步，包括将酒店业增值税税率维持在13%，而非提高至23%。该发言人称，容克还对齐普拉斯称，债权人将于今年晚些时候讨论相关措施，增强希腊债务的可持续性。

不过，对于容克的上述提议是否得到其他债权人的支持目前还存在疑问，其中最主要的是IMF和其他欧元区国家。德国总理默克尔和其他高级官员表示，只有在希腊公投结束或希腊取消公投后，德国才会讨论新的救助请求。

默克尔称，在希腊公投前，德国不会对任何新提议进行任何谈判。德国副总理、社会民主党主席加布里尔敦促希腊取消公投。他表示，这样大家就可以马上坐在一起进行初步协商；若不然，只能公投后再谈。

希腊认为，如果公投结果否决了债权人要求的紧缩措施，将增加希腊政府的谈判筹码，但德国和其他欧洲官员非但不以为然，反而警告称，如果公投出现否决结果，更有可能导致希腊离开欧元区。

当前救助计划的终止和违约预计不会立即对希腊经济产生冲击。在欧洲央行限制了紧急流动性支持后，希腊银行业仍处于停业状态。从本周一开始，希腊国民取现金额限制在每个账户每日60欧元。

但周二的违约事件却给希腊如何偿还其他债权人、包括在7月份偿还欧洲央行划上了问号，同时也加重了人们对希腊能否留在欧元区的担忧。

美国总统奥巴马在华盛顿表示，美国官员鼓励希腊政府及其欧洲合作伙伴继续谈判，协商对希腊的救助。他称，希腊债务危机是一个重大问题，尽管影响的主要是欧洲。

奥巴马称，美国政府认为这不是一个会给全球经济体系带来巨大冲击的事件，但很明显，对于希腊民众而言将是非常痛苦的，并可能给欧洲经济增速带来巨大影响。他说，"如果欧洲不能以所需要的速度增长，就会影响到我们。"

希腊财政部表示，预计国内一些银行将在周三恢复营业，但只针对那些需要领取退休金但没有借记卡或信用卡、所以无法从自动取款机上取款的人，这些人本周的支取上限是120欧元。