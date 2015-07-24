IMF希望中国进行更多金融系统改革

哈通社阿斯塔纳7月24日电 据华尔街日报网24日报道，国际货币基金组织(简称IMF)表示，在中国寻求使人民币成为IMF储备货币之际，他们希望看到中国进行更多金融系统改革。

IMF周四的上述评论似乎与美国在这一事宜上的立场相似。美国在支持人民币加入IMF储备货币篮子方面也有所保留，试图以此推动中国对金融领域进行力度更大的改革。IMF总裁拉加德曾表示，IMF可能在某个时候给予人民币储备货币地位，但她未给出具体时间表。

与此同时，IMF的经济学家们一直在收集数据、研究中国市场以及与投资者和政府官员对话，用于准备一份正式推荐文件以提交给IMF执行董事会审议。

IMF发言人赖斯在一次例行媒体通气会上表示，相关讨论的一个重要内容就是中国的金融市场改革，IMF希望能在年底前看到这方面的进展。

许多经济学家认为，虽然IMF在技术性问题（例如人民币在全球范围内自由交易规模是否足够大）方面进行的研究也具有重要性，但最终决定难脱政治色彩，取决于IMF最大一些股东的意见。美国的一些盟友已经发声支持人民币成为IMF储备货币。

虽然在IMF多数股东同意人民币成为储备货币的情况下，美国可能无法加以否决，但IMF上述最新的表态似乎表明该机构认为美国的策略有可取之处。

IMF执行董事会将在本月底就人民币加入储备货币篮子事宜举行一次非正式讨论，不过正式决定要到10月或11月才可能作出。但IMF官员们已暗示，IMF可能把决定的时间推迟至明年，以获得更多时间评估中国在市场改革方面的进展。