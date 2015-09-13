IMF：发达经济体和新兴经济体长期前景更加低迷

哈通社阿斯塔纳9月13日电 据《华尔街日报》11日报道，国际货币基金组织(简称IMF)称，全球各经济体的长期增长前景正在恶化，不过至少发达经济体的状况有利于实现短期增长。

IMF理事Odd Per Brekk周五在一次亚太经济合作组织(简称APEC)活动的间隙表示，发达经济体和新兴经济体的长期前景相比几年前更加低迷。

他表示，发达经济体出现了投资减少、人口条件不利以及生产率增速降低等问题，而新兴市场除了也面临部分相同的问题外，还受到中国经济放缓、投资资金池信贷持续调整和大宗商品价格下降等问题的影响。中国是很多新兴市场的主要出口市场。

尽管如此，IMF预计短期内，由于金融环境宽松、财政拖累较少以及能源价格下降，发达经济体的缓慢增长势头会得到巩固。

同时发言的还有IMF副总裁古泽满宏，他表示，亚洲仍将是全球增长的推动力量，符合IMF此前对这一主要由新兴经济图构成的地区的预期。他称，亚洲地区具有很强的互通互联性。

菲律宾是世界上增长最快的经济体之一，IMF预计今年菲律宾的经济增速将超过6%。Brekk和古泽满宏均认为，该国的增长前景依然强劲，部分原因在于，与周边国家相比，菲律宾与中国的贸易联系将对较少。