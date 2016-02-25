IMF警告：世界经济正进一步衰退

哈通社阿斯塔纳2月25日电 据BBC报道，国际货币基金组织（IMF）在20国集团（G20）财长及央行行长会议前夕警告称，在逆向冲击面前高度脆弱的世界经济正在走向进一步的衰退。

IMF表示，衰退源自愈演愈烈的金融动荡和持续下跌的资产价格。

本周末G20财长及央行行长会议将在中国上海召开，IMF选择在此次会议之前发布了这份名为 "全球展望及政策挑战" （‘GLOBAL PROSPECTS AND POLICY CHALLENGES'）的报告。

这份报告称，中国经济减速增加了各方对全球经济前景的担忧。

这份报告发布的时候，中国正处于25年来最慢的经济增长周期。

IMF指，发达经济体经济增速仍处于底线以下，与此同时一些国家的需求持续走弱，增长复苏的势头仍不明朗。

"中国经济谋求向更加平衡的方向转型，这种转型可能对世界经济带来的冲击加重了这种担忧。市场还担心其他大型新兴经济体的增长乏力以及持续走低的大宗商品价格。"

IMF还警告说，市场动荡、油价崩溃以及地缘政治冲突可能影响未来全球经济增长的轨迹。

IMF呼吁20国集团采取新措施保护最为脆弱的经济体。

今年早些时候IMF降低了对未来全球经济增速的预期，对2016年和2017年全球经济的预期增速调低到3.4%和3.6%。