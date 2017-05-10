IMF：中国生产率增速下降较严重

哈通社阿斯塔纳 -- 国际货币基金组织（IMF）发布亚太区域报告称，亚洲经济前景向好但仍面临较多不确定性，尤其是中期内劳动生产率增速可能不足以抵消老龄化的负面影响。中国在内的经济体面临较为严重的生产率增速下降问题。

当地时间5月9日，IMF在新加坡发布《区域经济展望：亚太版》称，亚洲太平洋地区的前景依然强劲，为世界上增长最快的地区。但在另一边，近期前景仍存在很多不确定性，风险总体偏向下行。中期内，经济增长面临着人口老龄化、生产率疲弱等长期阻力。



由此，宏观经济政策应继续支持经济增长，同时应提高抵御风险的能力，促进外部再平衡，提高经济的包容性。



亚太地区最大经济体的短期增长势头尤为强劲，这体现了中国、日本推出的政策刺激措施，而这些措施也给亚洲其他经济体带来了有利影响。从中期来看，中国的经济增速将放缓，但印度的关键结构性改革将支持增长提速，这会部分抵消前者的影响。美国推出更多刺激措施，加之中国更强劲的增长，在短期为本地区经济提供了支持。



在此背景下，IMF在4月18日发布《世界经济展望》将亚太地区的经济增速预计将从2016 年10月时预测的5.3%上升至2017 年的5.5%。与去年10 月相比，上调中国经济在2017年的增长预测0.4个百分点至6.6%，上调日本今年GDP增速预测0.6个百分点至1.2%。受货币置换的临时性影响，下调印度经济增速0.4个百分点至7.2%）。由于政治不确定性，下调韩国0.3个百分点至2.7%。



不过，增长前景面临的风险总体上仍偏向下行。在近期，全球金融环境收紧可能会引发资本流动出现波动，这可能与一些经济体的资产负债表薄弱相互作用，并使之恶化。考虑到亚太地区的贸易开放程度，如果发达经济体更多实行内向型政策，将对亚洲产生重大影响。如果中国经济转型较预期出现更多波折，也将产生大规模的溢出效应。地缘政治的紧张局势和国内政治的不确定性会对各国的经济前景造成负面影响。



从中期看，本地区增长面临着长期阻力，包括部分国家人口老龄化和生产率追赶速度放缓等问题。



IMF特别指出，亚洲面临人口变化所带来的挑战，即亚洲部分地区可能会存在"未富先老"的问题。对于亚太地区很多国家来说，若按照现有趋势，当这些国家在其老龄化周期中达到与发达经济体相似峰值时，其人均收入（以美国为基准）将远低于大多数发达经济体的人均收入水平。



更为严峻的是，亚洲经济转型不够快，劳动生产率增速开始放缓。全球金融危机以来，生产率的增速已经放缓，这对亚太地区向美国和其他处于技术前沿的国家的经济追赶（即"趋同"）构成限制。亚太地区的发达经济体及中国的生产率增速下降最为严重。



对亚洲而言，其他地区出现的生产率增速下滑的许多原因也同样适用，这包括投资疲软、贸易动力不足、人力资本形成放缓、资源错配至低效部门以及人口老龄化等因素。



在此前的春季年会期间，IMF亚太部主任李昌镛（Changyong Rhee）对财新记者说，亚洲制造业效率已经很高的前提下再要提升，已经变得越来越困难。



"当你想到我们的服务业时，第一想到旅游、餐饮、按摩，但想到美国的时候说法律顾问、咨询、IT服务等。换句话说，服务业也与服务业不同。"他说，亚洲劳动生产率提升能否抵消老龄化的影响，是一个长期问题，"很值得担忧"。



为实现长期增长，需要开展结构性改革，以应对人口变化带来的挑战并提高生产率。各国在结构性改革中应优先推出劳动力市场和养老金体系改革。在老龄化到来之前，各国应及早调整宏观经济政策，并特别关注维持债务可持续性。



政策挑战是，在外部因素可能不如以往有利的情况下提高生产率。实证研究的结果强调，经济开放和外国直接投资对提高生产率十分重要，这对新兴和发展中经济体尤为如此。各国应通过进一步提高吸收能力和增加国内投资，优先利用近期所取得的成果（包括外国直接投资流入增加）。相对发达的国家应重点提高研发支出的效力，采取措施提高服务业生产率，支持贸易一体化，推动服务业开放。



【编辑：木合塔尔·木拉提】