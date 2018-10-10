IMF下调今明年世界经济增长预期

哈通社/阿斯塔纳/10月10日 -- 据人民网消息，在8日发布的最新一期《世界经济展望》中，国际货币基金组织（IMF）将2018及2019年全球经济增速预期由3.9%下调至3.7%。该组织称，贸易局势紧张将对世界经济复苏造成严重不利影响。

IMF通常每年在4月份的春季会议、10月份的年会期间分别发布上下半年《世界经济展望》报告，并在7月份和次年1月份分别对两份报告作出更新。

在最新报告中，IMF预计，2018年发达经济体增速为2.4%，其中美国经济增速为2.9%，欧元区经济增速为2%，日本经济增速为1.1%。新兴市场和发展中经济体2018年增速预计为4.7%，其中中国今年经济增速预期维持在6.6%不变。

IMF首席经济学家莫里斯（Maurice Obstfeld）表示，进一步的贸易壁垒可能会打击家庭、商业和更为广泛的经济层面。英国广播公司就此撰文称，"特朗普关税政策令世界‘更加贫穷和危险'"。

文中说，IMF警告，如果美国继续对所有进口汽车加征25%的关税，世界经济增长将遭受长期打击，全球关税将打击商业信心和投资。

报告建议，为维护和扩大过去几十年基于规则的国际贸易一体化收益，各国应开展合作，进一步降低贸易成本，在不增加扭曲性壁垒的前提下化解分歧。"全球多边政策合作机制正面临压力，特别是在贸易方面。我们需要强化这种机制。就采取积极行动而言，再没有比当前更好的时机了。"莫里斯说。另外，还应通过合作完成金融监管改革议程，加强国际税收体系，提高网络安全性，以及应对气候变化。