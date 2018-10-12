InDepthNews新闻社社长访问哈通社

哈通社/阿斯塔纳/10月12日 -- 哈萨克国际通讯社社长阿斯哈尔·奥玛若夫12日会见到访的国际知名新闻机构InDepthNews新闻社社长兼总编辑Ramesh Jaura以及新闻社东京分社负责人Katsuhiro Asagiri。

会谈期间，双方就新闻社之间的相互合作问题进行了讨论。哈通社社长奥玛若夫就通讯社历史以及目前的工作、国际事务等进行了介绍。

"我们通过哈通社不仅会了解哈萨克斯坦，还会了解到整个中亚的最新新闻。哈萨克斯坦身为年轻国家，但其对未来的方向非常明确。我认为哈萨克斯坦在经济方面或国际合作方面都具有很大的吸引力。然而，关于哈萨克斯坦的信息在国际层面上并不丰富。我们知道哈通社在弥补这一空缺方面做出了大量工作，因此与哈通社开展合作事务对我们来说意义重大。"Ramesh Jaura说。





另外，双方会谈期间就大众媒体在当今信息时代中的作用以及社交媒体对新闻社的影响等问题交换了意见，并讨论了新媒体的重要性等。会中，双方还透露出往后特别是在经济信息交流方面的合作意愿。





值得一提的是，哈萨克国际通讯社（Kazinform）和InDepthNews（IDN）新闻社于去年签署了合作备忘录。

InDepthNews成立于1983年，是国际新闻辛迪加的成员与旗舰机构，它主要从事与联合国有关的新闻和评论报道，发布的信息包括世界各地的最新消息，对人类社会具有影响力事件的新闻分析，报告和意见。 InDepthNews拥有一个单独的板块，负责报道与中亚有关的新闻信息。





国际新闻辛迪加组织（International Press Syndicate）成立于2009年，组织在柏林、新加坡和东京均有正式注册，并在加拿大设有分部，而总编辑部位于美国纽约。





【编译：冰山】