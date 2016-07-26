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    马西莫夫总理在INS上发表介绍2017阿斯塔纳世博会的资料视频

    18:32, 26 七月份 2016
    Photo: None
    哈通社阿斯塔纳7月26日电 26日，政府总理卡里姆•马西莫夫在其官方INS账号上发布了一段视频。

    据悉，该视频系2012年5月12日拍摄，当时马西莫夫总理就阿斯塔纳申办2017年世博会的相关资质进行了介绍。

    视频中，总理还使用了法语进行发言。

    该视频拍摄于巴黎。 

    Жеңіс жолында. Астанада EXPO-2017 көрмесін өткізу құқығы үшін Қазақстанның ресми таныстырылымы. Париж, 12 маусым 2012 жыл. На пути к победе. Официальная презентация Казахстана на право проведения EXPO-2017 в Астане. Париж, 12 июня 2012 года. On the way to victory. The official presentation of Kazakhstan to host EXPO-2017 in Astana. Paris, 12 June 2012.

    kmassimov（@Karim Massimov）发的视频 · 2016-07-26，0:08 PDT

    标签:
    哈萨克斯坦 阿斯塔纳世博会 政府 大众媒体 黄金储备 2017世博会
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