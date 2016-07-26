马西莫夫总理在INS上发表介绍2017阿斯塔纳世博会的资料视频

哈通社阿斯塔纳7月26日电 26日，政府总理卡里姆•马西莫夫在其官方INS账号上发布了一段视频。

据悉，该视频系2012年5月12日拍摄，当时马西莫夫总理就阿斯塔纳申办2017年世博会的相关资质进行了介绍。



视频中，总理还使用了法语进行发言。



该视频拍摄于巴黎。