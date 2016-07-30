总理官方INS账号分享布达佩斯阿拜纪念碑树立仪式影片
10:07, 30 七月份 2016
哈通社阿斯塔纳7月30日电 政府总理卡里姆•马西莫夫29日在其官方INS账号上发布了一段视频。
这段视频记录了匈牙利布达佩斯市为哈萨克著名哲学家、思想家、诗人阿拜•库南拜树立纪念碑，以及为纪念两座城市--阿斯塔纳和布达佩斯之间的友谊，而将该市一条大街命名为"阿斯塔纳大街"的仪式全程。
据悉，该视频拍摄于2014年6月3日。（编译：木合塔尔·木拉提）
Будапешт қаласында қазақтың ұлы ақыны Абай ескерткішінің және Астананың құрметіне берілген көше атауының ашылу салтанатында. Мажарстан. 3 маусым 2014 жыл. На открытии памятника великого казахского поэта Абая и названии улицы в честь Астаны в Будапеште. Венгрия, 3 июня 2014 года. At the opening of the monument to the Great Kazakh poet Abai and the street named in honor of Astana in Budapest. Hungary, June 3, 2014
kmassimov（@Karim Massimov）发的视频 · 2016-07-29，1:11 PDT