两脚小猫成Instagram明星

哈通社阿斯塔纳5月28日电 据外媒消息，一只两条腿的小猫Lil Bunny Sue Roux最近成了社交网络Instagram上的红人，主人帮它创建账户仅一个月，就有了5万名忠实粉丝。Lil Bunny Sue Roux由于先天缺陷，出生时就没有前腿，因此被送到了动物救助站，在2014年10月被来自美国新奥尔良的Jackie Deak Akey领养。

Jackie说，虽然没有前腿，但是这并没有阻止1岁的Roux享受快乐的生活。它已经适应了用后腿走路，并将后腿压低来保持平衡，像是一只袋鼠。Jackie说："当它想要快速移动或是玩耍，它就会像兔子一样跳着走，可以走得很快。" Jackie表示等Roux再长大些可能就要装假肢，特别是当跳着走给它的背部带来太大负担时，不过目前它的后腿还很强壮，能跳很高。

Jackie介绍说："Roux的全名叫Lil Bunny Sue Roux Hendrickson Deak Akey，Lil Bunny是来自儿童诗歌Little Bunny Foo Foo，因为它像兔子一样跳着走。"

Jackie还介绍说："sue是最大且保存最完整的霸王龙的绰号，由于它的动作很像霸王龙，而Roux则是来自Roo，是新奥尔良人对袋鼠的简称。Hendrickson是发现霸王龙的古生物学家的姓，最后，Deak和Akey分别是Jackie和丈夫的姓。"

Roux虽然有残疾，但是它与其他猫没什么不同，也会和它们一样享受同样的事情。

Jackie说："Roux喜欢吃、睡、伸懒腰、占床、要奖励、挠下巴、咬玩具老鼠、看鱼缸里的鱼、看窗户外的鸟、舔我的鼻子。"

每当Jackie在网上分享Roux的照片或视频，都会收到许多人的夸赞，有夸奖Roux可爱的，也有赞赏Jackie给它提供悉心照顾的。

有网友评论："我非常喜欢这只小猫，谢谢你和我们分享，它太可爱了！"

有人说："你的猫是我见过的最漂亮的猫，它很幸运能得到你的照顾，我很高兴这只特别的小猫有这么好的主人。"

还有人说："很高兴能看到有像你这样有爱心的人。"