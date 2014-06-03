苹果发布iOS 8及新Mac操作系统

哈通社阿斯塔纳6月3日电，据华尔街日报3日报道，苹果公司(Apple Inc.)周一发布了针对iPhone和iPad的新款iOS系统，同时还发布了调整了外观和感觉的新一代Mac操作系统。

新一代Mac操作系统名为Yosemite，这款软件看起来更像iPhone和iPad的后台操作系统。其新功能包括更新后的Safari浏览器，可以将Mac变为免提扬声器使用，此外还新增了"传送"(handoff)功能，借助该功能用户可以在一个设备上启动一项操作并将其传送到另一个设备上。

苹果还发布了新一代iPhone和iPad操作系统iOS 8，新系统在照片编辑、短信和电子邮件应用中都增添了许多新的功能。

苹果公司首席执行长库克(Tim Cook)在旧金山举行的苹果全球开发者大会(Apple's Worldwide Developers Conference)上发表的主旨演讲中指出，有来自69个国家的与会者参加了这次盛会。

库克说，今天和接下来一周的时间里，我们将在这里为这些开发者和他们开发的所有神奇的应用庆祝。我代表全体苹果员工，感谢各位。

苹果公司还对iCloud服务进行了重大升级。该服务允许用户把文件存储在苹果公司的服务器上。

在此之前，iCloud存储服务和Dropbox、谷歌云端硬盘(Google Drive)以及微软(Microsoft)的OneDrive等竞争对手相比还十分局限。升级后，iCloud用户终于可以自己决定要存储的文件，且不仅可以在Mac设备上同步文件，还能在Windows电脑上同步。

此外，苹果公司还推出了一个相关的服务Mail Drop。该服务允许利用云端硬盘在电子邮件中添加大容量的附件。

更重要的是，苹果公司大幅下调了iCloud Drive的价格。除了免费的5G空间外，苹果公司还提供了每月99美分享用20G空间以及每月3.99美元享用200G空间的选择。这一定价最终让苹果公司和谷歌(Google Inc.)保持一致。谷歌向100G的空间每月收取1.99美元。

苹果公司还宣布进军健康与健身应用软件领域，推出了被称作HealthKit的平台以及被称作Health的应用软件。

上述应用软件将整合来自各种第三方可穿戴设备和应用软件的信息。用户不仅可以管理自己身体的信息，甚至还可以在数据显示可能存在问题时让该系统联系医生。

相比较以往，外界对此次大会寄予了更高的期望，因为库克此前承诺，今年苹果公司将进入新产品类别领域。该公司负责互联网服务的高级副总裁库埃(Eddy Cue)上周称，苹果的产品线是他25年来所见过的最好的，库埃的这一表态更提升了人们的期待值。

强劲的财政季度净利润、本周生效的1股拆为7股的措施、以及额外回购数十亿美元股票的计划，均在最近几周对苹果公司的股价构成了提振。苹果当前股价为一年多来最高水平。

约5,000名苹果公司软件开发者参加的年度大会是该公司让未来产品引起消费者兴趣的重要一步。在当前苹果公司iPhone手机所占的全球市场份额被使用谷歌(Google)安卓(Android)操作系统的手机夺走之时，此次会议显得尤其重要。

直到最近，苹果公司之前一直受益于作为应用开发者在设备上构建程序的首选。不过，随着安卓在全球市场占有率的增长，更多开发者开始在两个平台上同时创建应用，甚至首选安卓操作系统。去年销售的手机中大约80%使用安卓操作系统。

通常来说，苹果公司每年更新一次移动操作系统。该公司去年对iOS 7的外观和感觉做出了重大改变，采用了更加极简风格的设计，并添加了诸如控制中心等新功能，以便更快地进入常用的设置（比如屏幕亮度或打开飞行模式等）。

苹果公司还对Mac操作系统做出了很大改进。随着OS X 10.9版本（即Mavericks）的推出，苹果公司免费更新软件，以鼓励用户更新到最新版本。苹果iOS也提供免费更新服务。