苹果手机诞生十周年：iPhone能用到2027年吗？

哈通社/阿斯塔纳/6月26日 -- 据外媒报道，6月29日，苹果iPhone将迎来十周年诞辰。作为世界上最受人喜爱的数字设备，你认为iPhone还能吸引我们多少年？

今年苹果有望售出2亿部iPhone，但让我们面对现实：技术通常都是变幻无常的。VCR（盒式磁带录像机）一度很热，可它最终被DVD取代。你上次使用盒式磁带、唱片、iPod是什么时候？技术变革的速度非常快。10年后，我们是否会抛弃iPhone或Android智能手机而去使用更新的设备？



视频聊天网站SmileTime首席执行官亚力克西斯·克鲁格拉夫（Alex Kruglov）说："我们可能依然会使用iPhone，但我们的孩子可能不再使用手机。他们会有其他功能更强大的设备，这些设备甚至会成为他们身体的一部分。"克鲁格拉夫认为，某些可穿戴设备可能会完全取代iPhone，它们拥有通信、浏览网页、抓拍和管理照片等功能。



克鲁格拉夫并非唯一持有这种观点的人。美国风投公司Loup Ventures创始人基尼·芒斯特（Gene Munster）承认："首款类似的可穿戴设备将是令人震惊的，很难想象它的样子，因为还没人看到过它。但是肯定会出现这样的设备，你可与之无缝互动，同时可以像戴眼镜或隐形眼镜那样佩戴它。"



如果有了这样的产品，你会去买吗？当然。产品总是推陈出新，但电话早在1876年就已经出现，电视也从20世纪40年代就进入人们的客厅中，它们现在都还没有消失。电话的形状可能发生了改变，使用方式也有所不同，但从本质上说它们依然属于电话。即使屏幕大小改变了，视野也变得更宽，但电视也依然是电视。打开它，你依然可以看到娱乐节目。



有鉴于此，很难相信2027年或2037年，我们不会继续使用智能手机或某些拥有玻璃屏幕的移动设备，利用它们播放视频，以及与其他人通信。



自从10年前苹果发布iPhone以来，现在许多人都为其感到痴迷。iPhone销售已经占了苹果收入的70%，它会像原始iPod那样正在消失吗？在VidCon大会上，我们询问了许多人，问及他们是否真的认为将来iPhone会消失。

15岁的哈莉·辛格尔顿（Haleigh Singelton）表示，她不介意利用手势或头部运动引导新的、神秘的可穿戴设备。她的母亲丽莎（Lisa）也说



iPhone只是我们失去的一样东西。她指出，iPhone现在就是她的一切，包括她的日历、电子邮件、地图、闹钟等。



14岁的莫莉·弗欣（Molly Fershin）表示，如果新的设备能比iPhone更好，她不介意使用它。但她承认，她想继续拥有它。她的姐姐赖莉（Reilly）称，如果没有iPhone，她会觉得缺少保护。很多人认为，iPhone在2027年将变得更加强大。