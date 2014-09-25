iPhone 6 Plus与第一代iPhoned对比：7年内出现哪些变化？

2007年我拥有了第一部iPhone时，它改变了我与科技之间的关系。我拿着它，直到现在还运行良好。所以，当我买了iPhone 6 Plus时，无法不把两部手机放在一起对比：第一代iPhone改变了世界并且开创了智能手机这一全新的市场，而其最新版本--更大、更薄、更轻巧，是我七年前所无法想象的。以下是两者的对比。

在七年时间里，智能手机不仅在应用的选择以及屏幕分辨率等方面有了长足发展，并且尺寸也有了改变，这反映在刚刚发布的4.7英寸iPhone 6和5.5英寸iPhone 6 Plus上。 虽然我们可以将iPhone 6 Plus与上一代iPhone对比从中得出其改进的地方，但将它与最原始的版本对比可以看到更惊人的变化。 尺寸

第一代iPhone（左）与iPhone 6Plus （ IBTimes/Luke Villapaz） 与同时代产品相比，第一代iPhone的尺寸其实是相当大的，当时流行的是翻盖式手机以及有着非常小的键盘的黑莓设备。但与最新的iPhone 6 Plus相比，第一代iPhone看起来就非常小了。两者的具体规格分别是4.5英寸X2.4英寸以及6.22英寸X3.06英寸。第一代iPhone厚度为0.46英寸，而iPhone 6 Plus只有0.28英寸。 界面 iPhone 6Plus(左)与第一代iPhone （IBTimes/Luke Villapaz） 首款iPhone上的iOS 3.1.3的界面设计已经展示出其拟物风格。从第一代iPhone到iPhone 6 Plus，我们可以感受到界面的连贯性与熟悉感。虽然现在的界面已经去掉了早期的拟物风格，以平面设计代之，但变化没有大到超出人们的想象。 如果你仔细查看首款iPhone 的界面底部，还能看到其前身iPod的图标。这是苹果的iOS媒体播放应用，实际上是一个标准的MP3播放器，其命名几经变化，在2011年的iOS 5中最终改名为现在使用的"Music"。 此外，首款iPhone上的一些功能现在也已经被弃之不用了，比如多任务操作以及下拉通知中心等。随着版本的进化，各种游戏和应用的增多，7年前的智能手机已经实现无法在各种菜单和应用之间灵活切换了。 分辨率

iPhone 6Plus（左）与第一代iPhone （ IBTimes/Luke Villapaz） 首款iPhone的3.5英寸屏幕分辨率为320x480像素，iPhone 6 Plus 5.5英寸屏幕分辨率为1920x1080像素。为了显示出其区别，我将首款iPhone屏幕与放大100倍的iPhone 6 Plus屏幕放在一起做了截图。 摄像头

第一代iPhone（左）与iPhone 6 Plus (IBTimes/Luke Villapaz) 两款手机最明显的区别之一就是摄像头的质量和性能。iPhone 6 Plus拥有800万像素摄像头传感器、光学防抖功能，并且能拍摄慢镜头视频等；首款iPhone能够拍照，但仅此而已。虽然它也有一个定焦镜头和一个200万像素的摄像头传感器，但在强大的iPhone 6 Plus摄像头面前不值一提。 后盖

第一代iPhone(左)与iPhone 6 Plus （IBTimes/Luke Villapaz） iPhone 6 Plus的后盖与首款iPhone十分相似，只是变得更扁平、更大。值得注意的一点变化是首款iPhone 采用了塑料底部。据《纽约时报》当时的报道，苹果公司本来制造了全铝制材质外壳的样机，但由于铝会影响无线电波的传输，公司最终在底部改用塑料材质来解决这一问题。但由于iPhone 6和6 Plus在底部设计了一些塑料线以保证各种天线的正常功能，其后盖采用光滑的全铝制材料制造，这可能更加接近首款iPhone样机的后盖设计。 Safari浏览器

iPhone 6 Plus(左)与第一代iPhone（IBTimes/Luke Villapaz） 无论你是否相信，首款iPhone的网页浏览器Safari比当时所有其他移动设备的网页浏览器都更加优秀。但随着标准的提高，当时的Safari日益显出其缺陷，比如打开速度慢、容易出现网页错误等等。相比之下，在最新标准的支持下，iPhone 6 Plus浏览器更加强大，访问速度更快，还能实现离线阅读等功能。 处理器 在苹果推出A系列处理器之前，首款iPhone采用32位412 MHz的三星ARM处理器和128MB内存。闪存大小有4GB和8GB两种，后来才推出16GB型号。 而iPhone 6 Plus采用了更加快速、高效的1.4GHz处理器和1GB内存。闪存包括16GB、64GB和128GB三种型号。

文章来源： 国际财经时报