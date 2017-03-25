iPhone 6S稳居2016年出货量最高手机首位

哈通社阿斯塔纳 - 对于整个手机业界而言，过去的2016年可谓是一个相当不安稳的一年。

被三星寄予厚望的Note 7因为电池爆炸自燃的"质量危机"，出师即死，也顺带着遭遇了消费者的信任危机，市场份额摇摇欲坠。



这自然而言的令其他各家厂商打起了抢占三星"让出"的份额的主意。至于究竟谁可以吃下这个份额，我们来看看一张成绩表。



智能电话分析机构 IHS Markit日前发表了 2016年手机出货量手机成绩表。







成绩表中列出了2016年十大出货量手机排行榜，其中， 苹果占了 4个 , 三星占了 5个 , 而 OPPO 就占了 1个。



苹果以 iPhone 6S、iPhone 6S Plus、iPhone 7 及 iPhone 7 Plus 包办了头四位 , 本以为 iPhone 7 会是最好卖的，不过出人意料的是 iPhone 6S 才是最受欢迎的机型。



另外说说 三星 , 出货量最高的自然是 Galaxy S7 Edge , 其次是最低入门级的 Galaxy J3 , 而 J系列除了 3 之外 , J5 及 J7 都榜上有名。



【编译：木合塔尔·木拉提】